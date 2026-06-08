CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nin mutlak butlan kararıyla iptal edilip Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesinin ardından CHP'de sular durulmuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin parti yönetimini geri almasının ardından Özel yönetiminin izleri partiden siliniyor. Yaşanan son gelişmeyse CHP'deki görüş ayrılıklarının ne kadar büyüdüğünü gözler önüne serdi.

Kılıçdaroğlu yönetiminin idaresinde bulunan CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP milletvekili Özgür Özel takip edilenler listesinden çıkarıldı.