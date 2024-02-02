İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2024 Cuma / 23 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,455
  • EURO
    33,1432
  • ALTIN
    2012.13
  • BIST100
    8646.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de sular durulmuyor! 4 isim Çankaya için harekete geçti
Güncel

CHP'de sular durulmuyor! 4 isim Çankaya için harekete geçti

CHP'de yerel seçim öncesi aday belirlemede yaşanan krizler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ankara'nın Çankaya ilçesi partide yeni bir iç çekişmeye daha neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ilçede kendi adayları için lobi faaliyeti yürütüyor.

Sabah2 Şubat 2024 Cuma 07:53 - Güncelleme:
CHP'de sular durulmuyor! 4 isim Çankaya için harekete geçti
ABONE OL

Bugün gerçekleştirilecek olan Parti Meclisi (PM) toplantısında gündeme gelmesi beklenen Ankara Çankaya adaylığı, partide yeni bir iç çekişmeye daha yol açtı. Koltuk mücadelesinin kızıştığı ilçe için tüm tarafların kendine yakın isimleri aday göstermeye çalışması, "rant kavgası" yorumlarını da beraberinde getirdi.

HERKESİN SENARYOSU BAŞKA

Sabah'ın haberine göre, Özgür Özel'in bu konuda kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner'i işaret etmesi, partideki İstanbul oluşumunu ayağa kaldırdı. İmamoğlu'nun ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci'yi desteklediği, buna ek olarak İBB'den eski mesai arkadaşı Buğra Gökçe için de nabız yokladığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun ise kendisine en yakın isimlerden olan mevcut belediye başkanı Alper Taşdelen için lobi faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı.

YAVAŞ "BEN DE VARIM" DEDİ

3 ismin haftalardır bilek güreşine sahne olan Çankaya için Mansur Yavaş'ın da devreye girdiği bildirildi. Ankara'daki bazı ilçelerde kendi tercihleri göz ardı edildiği için partide büyük bir krize yol açan Yavaş'ın, bu kez Çankaya'da Bekir Ödemiş için atağa geçtiği öğrenildi. Kısa süre öncesine kadar ABB'de Tabiat ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak görev yapan Ödemiş, Yavaş'a en yakın siyasiler arasında yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.