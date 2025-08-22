CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen, "Örgütümüzün onurunu ve demokrasimizi korumakta kararlıyız" diyerek yönetimiyle birlikte görevinden ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen ve yönetim kurulu üyeleri, mahalle delegeliği seçim sürecinde yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek görevlerinden istifa etti.

BASKI VE TEHDİTLERE DAYANAMADI

Dümen, yazılı açıklamasında, "Üyeler örgütlerimizin bilgisi dışında ve baskı altında yönlendirildi. Çalışanlar işten çıkarma tehdidiyle oy kullanmaya zorlandı, kullanılan pusulalar imza karşılığı teslim ettirildi. Bu baskı ve tehditler video kayıtları ve tanıklıklarla sabittir" ifadelerini kullandı.

Delege seçimlerinde partililere yönelik baskıların yaşandığını kaydeden Dümen, "Partililerimizin üzerine yüründü, sandık alanına zorla girilmeye çalışıldı, küfürlü saldırılar yaşandı. Polis müdahale etmek zorunda kaldı" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökleri yok sayılmaya çalışılmaktadır" diyen Dümen, "İşten çıkarma, işe alım ve partili olmayanların üye yapılması gibi yöntemlerle seçimlere müdahale edilmesi partimizin ilkeleriyle taban tabana zıttır. Bu yöntemlere boyun eğmeyeceğiz. Biz örgütümüzün onurunu, partimizin bağımsızlığını ve demokrasimizi korumakta kararlıyız. Uşak'ta korku değil cesaret kazanacak, tehdit değil örgütün gerçek iradesi kazanacak" diyerek, yalnızca Merkez İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiklerini, parti üyeliklerinin ise devam edeceğini açıkladı.

