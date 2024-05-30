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  • CHP'de sular durulmuyor! ''Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri görevden alıyorlar''
Güncel

CHP'de sular durulmuyor! ''Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri görevden alıyorlar''

CHP'nin devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerin başında gelen Bülent Kuşoğlu, Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Kuşoğlu, 'Ekrem Bey ve Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu kompleksinden kurtulması lazım. Kemal Bey'le beraber çalışmış isimlerin tasfiye edilmemesi lazım. Gerek partide gerekse belediyelerde Kemal Bey'e yakın isimler görevden uzaklaştırılıyor.' dedi.

30 Mayıs 2024 Perşembe 08:46 - Güncelleme:
CHP'de sular durulmuyor! ''Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri görevden alıyorlar''
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı KRT canlı yayınında, "aday olmak aklımın ucundan geçmemişti" ifadelerini kullanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel'i hedef göstererek "sırtımdan hançerlediler" demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu sözleri üzerine alınmadığını ifade etmişti.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN YENİ AÇIKLAMA

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu tv100'e konuştu.

Bülent Kuşoğlu

Kuşoğlu açıklamasında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Kuşoğlu, "Kemal Bey parti siyasetine dönmez. ülke siyasetini bırakmaz. Bu ülkeye karşı sorumluluğu var. Ekrem Bey ve Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu kompleksinden kurtulması lazım. Kemal Bey'le beraber çalışmış isimlerin tasfiye edilmemesi lazım. Gerek partide gerekse belediyelerde Kemal Bey'e yakın isimler görevden uzaklaştırılıyor. Umarım CHP başarılı olur, Kemal Bey'e ihtiyaç kalmaz" ifadelerini kullandı.

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