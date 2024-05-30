CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı KRT canlı yayınında, "aday olmak aklımın ucundan geçmemişti" ifadelerini kullanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel'i hedef göstererek "sırtımdan hançerlediler" demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu sözleri üzerine alınmadığını ifade etmişti.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN YENİ AÇIKLAMA

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu tv100'e konuştu.

Kuşoğlu açıklamasında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Kuşoğlu, "Kemal Bey parti siyasetine dönmez. ülke siyasetini bırakmaz. Bu ülkeye karşı sorumluluğu var. Ekrem Bey ve Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu kompleksinden kurtulması lazım. Kemal Bey'le beraber çalışmış isimlerin tasfiye edilmemesi lazım. Gerek partide gerekse belediyelerde Kemal Bey'e yakın isimler görevden uzaklaştırılıyor. Umarım CHP başarılı olur, Kemal Bey'e ihtiyaç kalmaz" ifadelerini kullandı.