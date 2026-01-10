İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de sular durulmuyor! Özel yeni görev verdi, İmamoğlu trolleri hedef aldı
Güncel

CHP'de sular durulmuyor! Özel yeni görev verdi, İmamoğlu trolleri hedef aldı

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri, Genel Başkan Özgür Özel tarafından CHP Hukuk Politikaları Başkan Yardımcılığına atanan Gençosman Killik'i sosyal medyada özel hayatına dair paylaşımlarla hedef aldı.

HABER MERKEZİ10 Ocak 2026 Cumartesi 08:32 - Güncelleme:
CHP'de sular durulmuyor! Özel yeni görev verdi, İmamoğlu trolleri hedef aldı
ABONE OL

CHP'de İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası her geçen gün daha da derinleşiyor.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI PANKART AÇAN İMAMOĞLU DESTEKÇİLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2023 seçimlerinde "Kılıçdaroğlu aday olmasın" pankartı açan Ekrem İmamoğlu destekçilerine tepki gösteren dönemin CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından CHP Hukuk Politikaları Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Gençosman Killik, 4 Aralık 2024 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle Gençlik Kolları Başkanı görevini Cem Aydın'a devretmişti.

İMAMOĞLU DESTEKÇİLERİ YENİ GÖREVE GETİRİLEN KİLLİK'İ HEDEF ALDI

Killik bu atamanın ardından İmamoğlu'na yakın hesaplar tarafından sosyal medyada hedefe konulmaya başlandı.

Killik'in özel hayatına dair paylaşımlar yapmaya başlayan hesaplar, Killik'in 2024 yılında evlendiği Özge Türkyılmaz'ı 2025'te aldattığını ve çiftin boşanma kararı aldığını ileri sürdü.

Paylaşımlarda 'eski eşi' olarak lanse edilen ve 'bir partili' olduğu vurgulanan Türkyılmaz'ın, Killik'in "CHP Hukuk Politikaları Başkan Yardımcısı" olarak atanmasına 'ahlak' vurgusuyla karşı çıktığı da belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.