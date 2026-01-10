CHP'de İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası her geçen gün daha da derinleşiyor.

2023 seçimlerinde "Kılıçdaroğlu aday olmasın" pankartı açan Ekrem İmamoğlu destekçilerine tepki gösteren dönemin CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından CHP Hukuk Politikaları Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Gençosman Killik, 4 Aralık 2024 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle Gençlik Kolları Başkanı görevini Cem Aydın'a devretmişti.

İMAMOĞLU DESTEKÇİLERİ YENİ GÖREVE GETİRİLEN KİLLİK'İ HEDEF ALDI

Killik bu atamanın ardından İmamoğlu'na yakın hesaplar tarafından sosyal medyada hedefe konulmaya başlandı.

Killik'in özel hayatına dair paylaşımlar yapmaya başlayan hesaplar, Killik'in 2024 yılında evlendiği Özge Türkyılmaz'ı 2025'te aldattığını ve çiftin boşanma kararı aldığını ileri sürdü.

Paylaşımlarda 'eski eşi' olarak lanse edilen ve 'bir partili' olduğu vurgulanan Türkyılmaz'ın, Killik'in "CHP Hukuk Politikaları Başkan Yardımcısı" olarak atanmasına 'ahlak' vurgusuyla karşı çıktığı da belirtildi.