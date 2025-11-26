İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4768
  • EURO
    49,2142
  • ALTIN
    5679.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de sular durulmuyor! Özgür Özel'e içeriden bir ültimatom daha
Güncel

CHP'de sular durulmuyor! Özgür Özel'e içeriden bir ültimatom daha

İstanbul'da ilçe başkanlığı yapmış isimler, ortak bildiriyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i uyardı. Bildiride, “Yolsuzlukla anılanların parti üyelikleri aklanana kadar askıya alınmalı; troller, satılık kalemler CHP'de barındırılmamalıdır.” denildi.

HABER MERKEZİ26 Kasım 2025 Çarşamba 07:32 - Güncelleme:
CHP'de sular durulmuyor! Özgür Özel'e içeriden bir ültimatom daha
ABONE OL

CHP'li 10 milletvekili, eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve 16 eski milletvekilinin ardından Özgür Özel'e bir uyarı da, İstanbul'da ilçe başkanlığı yapmış isimlerden geldi. CHP eski ilçe başkanları, Genel Başkan Özgür Özel'e ortak bildiriyle tepki gösterdi.

Adı yolsuzluğa karışanların aklanıncaya kadar üyeliklerinin askıya alınması gerektiği vurgulanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

CHP, halkımızla birlikte inşa ettiğimiz bu değerlere bağlı kalarak siyaset kurumunun kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmelidir. Partimiz ciddi töhmet ve şaibe iddiaları ile karşı karşıyadır. Partimiz bu iddialara karşı kalkan yapılmamalıdır. Yolsuzluk iddiaları ile anılan isimlerin, aklanana kadar üyelikleri askıya alınmalıdır. Rakiplerimizle mücadele ederken değerlerimiz ayaklar altına alınmamalıdır.

"TROLLER CHP'DE OLMAMALI"

Partimizin değerleri ile örtüşmeyen, troller, satılık kalemler, kriminal medya patronları eliyle önceki genel başkanlarımıza ve yöneticilerimize hakaretleri organize eden yapılar CHP içerisinde barındırılmamalıdır. CHP kişilerden büyüktür. CHP Genel Başkanlık makamının; partimizin aklını, ideolojik ve siyasal birikimini, yılların birikimini, kamucu ve halkçı ilkelerini, kurumsal kimliğimizi, CHP'nin bilinç ve sorumlulukla değerlendirmesini, hukukumuzu, kurumsal kimliğimizi, partimizin köklü siyasal ve ekonomik sorunlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

"CHP derhal arındırılmalı"

Özgür Özel'e kazan kaldırdılar! CHP'li vekillere soruşturma açılacak mı?

Özel'e bir mektup daha: Partimizi arındır

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.