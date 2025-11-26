CHP'li 10 milletvekili, eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve 16 eski milletvekilinin ardından Özgür Özel'e bir uyarı da, İstanbul'da ilçe başkanlığı yapmış isimlerden geldi. CHP eski ilçe başkanları, Genel Başkan Özgür Özel'e ortak bildiriyle tepki gösterdi.

Adı yolsuzluğa karışanların aklanıncaya kadar üyeliklerinin askıya alınması gerektiği vurgulanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

CHP, halkımızla birlikte inşa ettiğimiz bu değerlere bağlı kalarak siyaset kurumunun kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmelidir. Partimiz ciddi töhmet ve şaibe iddiaları ile karşı karşıyadır. Partimiz bu iddialara karşı kalkan yapılmamalıdır. Yolsuzluk iddiaları ile anılan isimlerin, aklanana kadar üyelikleri askıya alınmalıdır. Rakiplerimizle mücadele ederken değerlerimiz ayaklar altına alınmamalıdır.

"TROLLER CHP'DE OLMAMALI"

Partimizin değerleri ile örtüşmeyen, troller, satılık kalemler, kriminal medya patronları eliyle önceki genel başkanlarımıza ve yöneticilerimize hakaretleri organize eden yapılar CHP içerisinde barındırılmamalıdır. CHP kişilerden büyüktür. CHP Genel Başkanlık makamının; partimizin aklını, ideolojik ve siyasal birikimini, yılların birikimini, kamucu ve halkçı ilkelerini, kurumsal kimliğimizi, CHP'nin bilinç ve sorumlulukla değerlendirmesini, hukukumuzu, kurumsal kimliğimizi, partimizin köklü siyasal ve ekonomik sorunlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

"CHP derhal arındırılmalı"

