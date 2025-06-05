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  • CHP'de sular durulmuyor! Tanju Özcan'ın ''Kılıçdaroğlu'' talebi ortalığı karıştırdı
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CHP'de sular durulmuyor! Tanju Özcan'ın ''Kılıçdaroğlu'' talebi ortalığı karıştırdı

CHP'de kurultay tartışmaları devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihracını istedi. Özcan'a cevap veren CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 'O dediğini yapabilmen için boyun kadar yüreğinin olması gerekli. Varsa yüreğin hodri meydan!' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2025 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
CHP'de sular durulmuyor! Tanju Özcan'ın ''Kılıçdaroğlu'' talebi ortalığı karıştırdı
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Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaybettiği olaylı CHP 38. Olağan Kurultayı'ndan bu yana partideki iç çekişmenin sonu gelmiyor.

Kurultaydaki şaibe iddialarının ayyuka çıkması sonrası ölüm tehditleri aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu sessizliğini bozarak, "Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum. Sizden korkan sizden namerttir. Herkes bilsin ki bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harim-i ismetinde boğmaya muktediriz" demişti.

TANJU ÖZCAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK TEHDİT

Açıklamaların hemen ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nu tehdit edip, 'Sayın İnce ile girdiğiniz yarışların arka planlarını, kimin kime imza vermek için, kimin imzasını çekmek için yaşananları anlatır geçerim! Sayın İnce'nin nasıl kaybettiğini ikimiz de biliyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.

BU KEZ İHRAÇ İSTEDİ

Tanju Özcan bugün yaptığı paylaşımda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ihracını istedi. Özcan, "CHP derhal Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmelidir" diye yazdı.

CHP'Lİ DENİZ DEMİR: VARSA YÜREĞİN HODRİ MEYDAN

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Tanju Özcan'a "O dediğini yapabilmen için boyun kadar yüreğinin olması gerekli. Varsa yüreğin hodri meydan!" cevabını verdi.

Deniz Demir

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