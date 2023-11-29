İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2023 Çarşamba / 17 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9505
  • EURO
    31,8288
  • ALTIN
    1901.46
  • BIST100
    8093.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

CHP'de ''Tanju Özcan'' krizi

CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarından bulunduğu 13 kişiye gelen af tartışmalara neden oldu. CHP'li Mehmet Sevigen, 'PM'nin yarısı Tanju Özcan'a karşı çıkmış. PM'nin kabul etmediği bir ismi yarın siz Bolu'da vatandaşın karşısına nasıl çıkarırsınız.' diye sordu.

Yeni Şafak29 Kasım 2023 Çarşamba 08:08 - Güncelleme:
CHP'de ''Tanju Özcan'' krizi
ABONE OL

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in yüzüncü yıl affı tartışılıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarından bulunduğu 13 kişiye CHP kapıları açılırken affın şekli sorgulanıyor.

Kılıçdaroğlu döneminde ihraç mekanizmasıyla CHP'den uzaklaştırılan ağır toplar Yılmaz Ateş ve Mehmet Sevigen gibi isimlerden bir başvuru gelmediği öğrenildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Bir af çıkar; yüz kızartıcı, taciz, yolsuzluk, FETÖ, PKK'ya bulaşmamış isimler hariç, diye. Gerisini af edersin. Ama burada böyle bir şey olmadı" dedi.

Sevigen, Özcan'ın yeninden CHP'ye kabulüne de tepki göstererek "PM'nin yarısı Tanju Özcan'a karşı çıkmış. PM'nin kabul etmediği bir ismi yarın siz Bolu'da vatandaşın karşısına nasıl çıkarırsınız" diye sordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.