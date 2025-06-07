CHP'de halef-selef genel başkanlar arasında esen soğuk rüzgârlar, 4-5 Kasım 2023'teki 38'inci Olağan Kurultay'ın yargıya taşınmasıyla daha da sertleşti. CHP'de yeni tartışma gündemi randevu oldu. Kurultaydaki şaibe iddiaları nedeniyle bağları kopan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında şimdi de randevu gerginliği yaşanıyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu alamıyor. Özel'in son 1 hafta içerisinde Kılıçdaroğlu'ndan üçüncü şahıslar aracılığıyla randevu almaya çalıştığı, ancak Kılıçdaroğlu'nun çalışma temposu ve bayramı gerekçe göstererek görüşme teklifini geri çevirdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu "aracılarla işim yok" mesajı olarak da değerlendirildi.

Başkentte Kılıçdaroğlu'nun Özel'e dönük bu tutumu, "Kemal Bey aracılar ile değil, direkt gelecek taleplere kapıyı açık tutuyor" şeklinde yorumlandı. İkili arasındaki son temas nisanda yapılan 20'nci Olağanüstü Kurultay'da olmuştu.

Son olarak randevulu görüşme ise Tüzük Kurultayı öncesi 2 Eylül 2024'te gerçekleşmişti.

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