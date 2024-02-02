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CHP'de tansiyon yükseliyor! İmamoğlu'na yüklendi: Olmayan yetkisini kullanıyor

Sürekli tartışma, kavga ve skandal ittifaklarla gündeme gelen CHP'de sular durulmuyor. CHP'de iki başlılık partide tansiyonu sürekli tırmandırıyor. Son olarak CHP'ye yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş, partideki iki başlılığa yönelik konuştu. İmamoğlu'na yüklenen Yarkadaş, 'İmamoğlu olmayan bir yetkiyi kullanıyor. CHP'nin kurumsal kimliğine zarar veriyor. CHP'nin kurumsal kimliği ayaklar altında' dedi.

2 Şubat 2024 Cuma 12:18 - Güncelleme:
CHP'de tansiyon yükseliyor! İmamoğlu'na yüklendi: Olmayan yetkisini kullanıyor
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Değişim kavgasıyla gündem düşmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi de yerel seçim krizi yaşandı. CHP lideri Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında güç kavgası başladı. İmamoğlu'nun aday belirleme sürecinde bile etkili nedeniyle eş başkan konumuna düşen Özgür Özel, partide kontrolden çıktı... İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nua verdiği destek nedeniyle üzerini çizdiği CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterilmeyişi partiyi karıştırdı. Sosyal medyadan karara isyan eden Battal İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz. Parti buradan mı yoksa Ankara'dan mı yönetiliyor karar versinler" ifadelerini kullandı.

"BU PARTİ SÖZCÜLÜĞÜ"

CHP'de yaşanan bu kriz, partiye yakınlığıyla bilinen isimleri de kızdırdı. Dün akşam katıldıkları bir canlı yayında CHP'li Barış Yarkadaş ile Şaban Sevinç arasında gerilim tırmandı. CHP'li Yarkadaş Sevinç'i parti sözcülüğü yapmakla suçladı. Yarkadaş, Sevinç'in CHP'ye kötülük yaptığı belirterek "Biz sana ağabey diyoruz, seni seviyoruz, saygı duyuyoruz. Ben CHP'yi savunuyorum sen CHP'ye bu tavrınla partiye kötülük yapıyorsun, zarar veriyorsun" ifadelerini kullandı.

"OLMAYAN BİR YETKİ KULLANIYOR"

Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef aldı. İmamoğlu'nun yetkisi olmadığı halde İmamoğlu'nun belediye adaylarını belirlediğini söyleyen Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu olmayan bir yetkisini kullanıyor ve partinin kurumsal kimliğini tahrip ediyor. CHP iyi olsun tüzüğe göre yönetilsin kurumsal kimliği yıpranmasın verdiği sözleri tutsun, verdiği sözleri tutarsa halkta inandırıcılığı olur diye konuşuyorum. Ekrem Bey'i yüz kere uyardık, bin kere uyardık, 10 bin kere uyardık. 'Partiyi tahrip etme' dedik, 'kurultayda taraf olma' dedik. Bu bölünmüşlüğün, bu dışarıdan atamaların bu keyfi atamalarının, Ekrem beyin bürokratlarının her yere atanması sonucu örgütün enerjisini kırılıyor" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN KURUMSAL KİMLİĞİ AYAKLAR ALTINDA"

Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti: "Eğer bir partinin Genel Başkanı (Özgür Özel) İstanbul'da tüm belediye başkanlarının atanmasını onların görevden uzaklaştırılmasını veya aday yapılmamasını o ilin Büyükşehir Belediye Başkanı'na (Ekrem İmamoğlu) vermişse, o ilin Belediye Başkanı hiçbir yetkisi olmadığı halde tüzükte böyle bir yetkisi olmadığı halde telefonla, "Senle çalışmayacağız, yerine bu arkadaşı koyacağız" diyorsa o partinin kurumsal kimliği ayaklar altına alınır. Ekrem Bey'in yaptığı yanlış budur."

  • CHP tartışmaları
  • İmamoğlu yetkisi
  • kurumsal kimlik

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