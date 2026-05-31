TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi'nde yer alan analiz yazısında CHP'deki Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in bayramlaşma düellosuna ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

AYNI SAATTE İKİ MİTİNG

Ankara, siyasi tarihimizde eşine rastlanmayan bir durum yaşadı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor aksine daha da karışıyor, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı çağrıda, 'Tüm partilileri Saat 14.00'te Baba ocağımız genel merkeze bekliyoruz' dedi. Çağrı SMS, WhatsApp gurupları ve sokak afişleriyle duyuruldu. Özgür Özel ve ekibi de Ankara'da CHP il Başkanlığında partililerle bayramlaşma kararı aldı. Özel, 'Tüm partilileri saat 14'te Baba ocağı Ankara il Başkanlığımıza bekliyoruz' dedi. CHP'liler aynı ilde, aynı saatte, 7 km mesafedeki iki ayrı adrese davet edildi.

BİR CHP İKİ KÜRSÜ İKİ LİDER

Saatler 14.00'te Genel Merkez'de Kılıçdaroğlu, İl Başkanlığında Özel vardı. İki isim birbirilerine ağır suçlamalarda bulunurken; partililer de kalabalıklar üzerinden sosyal medyada birbirilerine meydan okudu. CHP il Binası önünde 'Hain Kemal, Butlancı Kemal' sloganları atılırken, Genel Merkezi önünde 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet' sloganları atıldı.

VEKİLLER ÜZERİNDEN HESAP

Hangi tarafa kaç milletvekilinin gideceği de merak konusuydu. Mitingler bittiğinde merak giderildi, vekil tablosu netleşti. 45 vekil Özel'in mitingine gitti, 11 milletvekili de Kılıçdaroğlu'nun mitinginde boy gösterdi. TBMM'deki sandalye sayısı 138 olan CHP'de, 82 milletvekili iki tarafı da tercih etmemişti. Dikkat çekici tabloyu CHP'nin iki tarafındaki kaynaklarıma sordum, bu isimlerden bazılarının iki tarafa da onay vermeyerek partinin bölünmesini önlemeye çalıştıklarını ve bu yüzden tarafsız kalmayı tercih ettiklerini söyledi. Ancak kaynaklarıma göre 82 vekilden yarısından fazlası da yeniden seçilebilmek için rüzgarın yönlerini tayin etmesini bekliyordu. Dikkat çeken bir gelişme de Özel'e destek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Milli Müdafaa Caddesindeki mitinge gitmesiydi. CHP'lilerin bir kısmı Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı hesaplarından dolayı Özel tarafını kaybetmemek için bu tutumu sergilediğini, bir kaç gün sonra genel merkeze gidip Kılıçdaroğlu'yla fotoğraf vererek dengeyi sağlayacağını ifade etti. Önemli bir kesim de 'Yavaş, Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan da olacak' tespitini yaptı.