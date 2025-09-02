Mahkeme, kongrede seçilen mevcut yönetimin görevden alınmasına ve yerine geçici bir yönetim kurulunun atanmasına hükmetti. Karar kapsamında CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin atandı.

"CHP'Yİ CHP'LİLER YÖNETECEK" DEMİŞTİ

Tekin, ilk açıklamasında, görevi kabul edeceğini belirtip, "Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: GÜRSEL TEKİN'İ İHRAÇ ETTİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının kendileri için yok hükmünde olduğunu söyledi. Mahkeme kararını tanımadıklarını belirten Özel, "atanan kayyum heyetinde görevi kabul edeceğini açıklamalarından anladığımız kişiyi partiden ihraç ettik." dedi.

Kayyumun kanun gereği parti üyesi olması gerektiğini ifade eden Özel, partili hiç kimsenin bunun parçası olamayacağını söyledi. "Parçası olanın Parti'den ilişiğini keseriz. Kendisini tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik" diye konuştu.

GÜRSEL TEKİN'DEN CHP'YE: BETER DURUMDASINIZ

Özel'in ihraç kararına ilişkin açıklama yapan Gürsel Tekin, "AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz ondan daha beter durumdasınız. En azından benden bir savunma alınmaz mı?" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli: CHP havlu atmış, mefluç hale gelmiş, ipe un sermiş, siyasi komaya girmiştir

Özgür Çelik ve yönetim görevden alındı

Listede Özgür Özel de var