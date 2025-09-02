İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1571
  • EURO
    47,9578
  • ALTIN
    4679.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de tarihin en hızlı ihracı… Gürsel Tekin partiden kovuldu
Güncel

CHP'de tarihin en hızlı ihracı… Gürsel Tekin partiden kovuldu

CHP'nin 'şaibeli İstanbul 38. Olağan İl Kongresi' davasında mahkeme, seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Yeni İl Başkanı olarak Gürsel Tekin görevlendirildi. Ardından Özgür Özel, görevi kabul eden Tekin'i CHP'den ihraç ettiklerini duyurdu. Bunun üzerine Tekin, “Beter durumdasınız” diyerek tepkisini dile getirdi.

HABER MERKEZİ2 Eylül 2025 Salı 21:33 - Güncelleme:
CHP'de tarihin en hızlı ihracı… Gürsel Tekin partiden kovuldu
ABONE OL

Mahkeme, kongrede seçilen mevcut yönetimin görevden alınmasına ve yerine geçici bir yönetim kurulunun atanmasına hükmetti. Karar kapsamında CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin atandı.

"CHP'Yİ CHP'LİLER YÖNETECEK" DEMİŞTİ

Tekin, ilk açıklamasında, görevi kabul edeceğini belirtip, "Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: GÜRSEL TEKİN'İ İHRAÇ ETTİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının kendileri için yok hükmünde olduğunu söyledi. Mahkeme kararını tanımadıklarını belirten Özel, "atanan kayyum heyetinde görevi kabul edeceğini açıklamalarından anladığımız kişiyi partiden ihraç ettik." dedi.

Kayyumun kanun gereği parti üyesi olması gerektiğini ifade eden Özel, partili hiç kimsenin bunun parçası olamayacağını söyledi. "Parçası olanın Parti'den ilişiğini keseriz. Kendisini tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik" diye konuştu.

GÜRSEL TEKİN'DEN CHP'YE: BETER DURUMDASINIZ

Özel'in ihraç kararına ilişkin açıklama yapan Gürsel Tekin, "AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz ondan daha beter durumdasınız. En azından benden bir savunma alınmaz mı?" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli: CHP havlu atmış, mefluç hale gelmiş, ipe un sermiş, siyasi komaya girmiştir

Özgür Çelik ve yönetim görevden alındı

Listede Özgür Özel de var

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.