İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2023 Pazar / 20 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de tasfiyeler sürüyor! Kılıçdaroğlu'nun Sarıgül planı
Güncel

CHP'de tasfiyeler sürüyor! Kılıçdaroğlu'nun Sarıgül planı

Değişim çağrılarına kulağını tıkayan Kılıçdaroğlu, partideki tasfiyelerini sürdürüyor. Kendisini eleştirenleri birer birer partiden gönderen Kılıçdaroğlu, şimdi gözünü CHP'nin medya ayağına çevirdi. Tuncay Özkan'ın tasfiyesi ile başlayan süreçte İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal 'süresiz' yıllık izne çıkarılırken, sosyal medya yöneticisi Ali Sinan Acıoğlu ile de yollar ayrıldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve Kılıçdaroğlu'na son zamanlarda yakın durmaya özen gösteren Mustafa Sarıgül'ün partinin medya iplerini eline alacağı iddia edildi.

Yeni Şafak6 Ağustos 2023 Pazar 08:43 - Güncelleme:
CHP'de tasfiyeler sürüyor! Kılıçdaroğlu'nun Sarıgül planı
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide medya ve sosyal medya yapılanmasını uzun süre elinde bulunduran Tuncay Özkan'ın tasfiyesi ile başlayan süreci, yeni bir noktaya taşıdı. İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal 'süresiz' yıllık izne çıkarıldı. Kılıçdaroğlu, Topsakal'ın yanı sıra sosyal medya yöneticisi Ali Sinan Acıoğlu ile de yollarını ayırdı. Kaynaklar, genel merkezde yeni görevden almaların yaşanabileceğini, tasfiyelerin seçim işleri ve parti ana kademesindeki bürokratik işleri yürüten isimlere kadar inebileceğini belirtti.

MECLİS GRUBU MESAFE KOYDU

Yeni Şafak'ın haberine göre; CHP'de seçim sonrası başlatılan neşter vurma operasyonlarının medya ayağını Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yürütüyordu. Erdem'in Halk TV ve Odatv adımlarının ardından Kılıçdaroğlu'nun İletişim Danışmanı Ömer Topsakal'ı tasfiye hamlesi, parti içindeki sürecin bitmediğini gösterdi. İlerleyen günlerde Tuncay Özkan'a yakın isimlerin parti içerisinde bir kez daha "kalburdan geçirilerek eleneceğini" ifade eden kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine karşı kuşkularının derinleştiğini ima ederek, "Süreç yeni başlıyor" dedi. Kaynaklar, CHP Meclis Grubu'nun da son günlerde Kılıçdaroğlu ile araya mesafe koymaya başladığını ve bunu açıkça söylemekten geri kalmadıklarını da belirtti.

SARIGÜL ÖNE ÇIKARILIYOR

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemde sosyal medyada görünürlüğü yüksek isimlerle çalışacağı da iddia edildi. İddiaya göre, Kılıçdaroğlu'na rağmen genel başkanlığa talip olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i istifaya davet eden Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu isimlerden biri. Sosyal medyayı aktif kullanan ve medya ile ilişkilerini güçlü tutan Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na yakın durmaya özen gösteriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.