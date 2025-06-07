İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında ifade veren gizli tanık 'Gürgen', para kuleleriyle hafızalara kazınan CHP İstanbul il binasının, İBB iştiraklerinden toplanan paralarla alındığını söyledi. Gürgen, kulelerdeki paraların 8 milyon TL'sinin Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'den geldiğini kaydetti. Belediye ve Siyasi Partiler Kanunu'nda yasak olan bu işlemin soruşturma neticesinde kesinleşmesi halinde CHP'ye AYM nezdinde dava açılabileceği belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren gizli tanık Gürgen'in anlattıkları, CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten. Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP İstanbul il binası alınırken dikilen para kulelerinin arkasından İBB iştirakleri çıktı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra kritik bilgiler verince tahliye edilen İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız aracılığıyla Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'den alınan 8 milyon TL, il binasının alımında kullanılmış.

PARA AVM OTOPARKINDA TESLİM EDİLDİ

Gizli tanık Gürgen, "2019'da İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra ayda ya da 2 ayda bir para toplandı. Bu parayı Ertan Yıldız İBB'nin tüm iştiraklerinden talep eder, toplanan para Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın şoförü tarafından Capacity AVM otoparkında Yıldız'ın şoförüne verilir" dedi. Yıldız'ın il binası alım sürecinde Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'den 8 milyon TL topladığını belirten Gürgen, "Ayrıca Çağlayan Tarım'ın sahibi Alaaddin Vardar, Capacity AVM yanındaki otoparkta Yıldız'ın şoförüne 70 bin dolar (bugünkü kurla 2,7 milyon lira) verdi. Bu da Çağlayan Tarım'ın 2022-2024 yılları arasında Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'den aldığı 300 milyon TL'lik ihale için kesilen bedeldir" diye konuştu.

YETERLİ MADDİ DESTEK GELMEYİNCE KÜSTÜ

İmamoğlu'nun Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye geldiğine birkaç kez tanıklık ettiğini anlatan Gürgen, "2023'teki genel seçim sürecinde yeterince maddi destek toplamadı diye Ali Sukas'a bir dönem kızgın olduğu şirketteki herkes tarafından bilinir. Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de toplanan bu para Ertan Yıldız organizasyonu ile İmamoğlu'na gidiyordu" ifadelerini kullandı.

AYM DAVA AÇABİLİR

Gürgen'in ifadeleri, belediyeye bağlı bir kamu iştirakinin, bir siyasi partinin taşınmaz edinimi için dolaylı mali kaynak oluşturduğunu ortaya koydu. Yapılan işlem 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na aykırı. Belediye Kanunu'nun 14 ve 15'inci maddelerine göre, belediyeler yalnızca kamu hizmeti sunmak amacıyla kaynak kullanabiliyor. Siyasi partilere doğrudan veya dolaylı mali destek sağlamak, bu kapsamda yetki aşımı ve açık ihlal. Ayrıca 5018 sayılı Kanun'un 71'inci maddesi, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanımı ve hukuka aykırı olarak kişi veya kurumlara aktarılmasını "kamu zararı" sayıyor. Bu durumda, hem kamu görevlileri hakkında cezai sorumluluk doğuyor, hem de ilgili işlemler hukuken yok hükmünde sayılıyor. 8 milyon liralık para aktarımı, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na da aykırı. Söz konusu kanunun 66'ncı maddesi, siyasi partilerin gelir kaynaklarını sayarken, hazine yardımı, üye aidatları ve bireysel bağışları, sınırlı ve denetlenebilir gelir kaynakları olarak belirtiyor. Aynı maddenin son fıkrasında ise "Kamu kurum ve kuruluşlarının siyasi partilere doğrudan veya dolaylı olarak para yardımı yapması yasaktır" hükmü yer alıyor. Dolayısıyla bir belediye iştiraki aracılığıyla siyasi partiye maddi katkı sağlanması, bu yasaya da doğrudan aykırı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan anayasa hukukçuları, böyle bir fiilin Anayasa'nın 69'uncu maddesi çerçevesinde de ağır sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor. Siyasi partiler, "demokratik ilkelere aykırı faaliyette bulunmaları" veya "yasaklanan kaynaklardan mali destek almaları" halinde Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kapatılabilir. Eğer soruşturma neticesinde belediye kaynağı olan 8 milyon liranın CHP İstanbul il binası alımında kullanıldığı belgelenirse, AYM nezdinde CHP'ye dava açılabilir.

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