Aday belirleme sürecine torpillerin ve iç çekişmelerin damga vurduğu CHP'de tablo değişmedi. CHP'li belediye başkanları, birçok noktada kendi akrabalarını başkan yardımcısı ya da birim müdürü yaparak tepki çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kazandığı belediyelerde eş, dost, akraba atamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sık sık "liyakat" vurgusu yaparak dikkat çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri, CHP'li belediyelerde karşılık bulmadı. Yıllardır yönettiği belediyelerde bankamatikçi çalışanlarla anılan, akrabalara aktarılan paralarla eleştirilen CHP bu kez kendini Sarıyer, Çankaya, Odunpazarı gibi ilçelerde gösterdi.

KIZINI ATADI

Bu konuda ilk olarak gündeme düsen isim Muğla'nın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal oldu. İş ortağı Merve Fidem Bulut'u başkan yardımcısı atayan Köksal, tepkilerin odağı haline geldi.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt ise Çankaya'da başkan yardımcılığına getirildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner ise hem Özgür Özel'in şahsi avukatı olması hem de CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile akrabalığı sebebiyle uzun süre gündemden düşmemişti.

EŞİ KÜLTÜR MÜDÜRÜ OLDU

İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun ise eşi Filiz Coşkun'un Kültür İsleri Müdürü olarak atanmasını sağladı. CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde ise torpilin başka bir versiyonu gözler önüne serildi. CHP'li Ülgür Gökhan'dan belediye başkanlığını devralan Muharrem Erkek, mesaiye 77 kişinin kadrosunu iptal ederek başladı.

TEPKİYE YOL AÇTI

Alınan karar tepkileri de beraberinde getirdi. Erkek'in kendi ekibine alan açmak için bu kişileri kadrodan düşürdüğü öne sürüldü. Daha önce Ceyhan, Esenyurt, Ataşehir, Bayraklı ve Şişli'de de benzer gerekçeli isçi kıyımları, protestolara sebep olmuştu. Öte yandan tüm atamaların CHP Genel Merkezi'nden onay alınarak yapıldığı da ortaya çıktı. CHP yönetimi, seçimlerin ardından kendi belediyelerine yaptığı yazılı bilgilendirmede, tüm atamaların kendilerinden onay alındıktan sonra kararlaştırılmasını istemişti.