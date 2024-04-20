CHP'de torpil furyası! Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde adrese teslim koltuk verildi

CHP'li başkanlar belediye makamlarını eşe, dosta dağıtmaya devam ediyor. Seçim süreci boyunca "liyakat" lafını dilinden düşürmeyen CHP'de, seçimlerin üzerinden çok kısa süre geçtikten sonra eş, dost, akrabalara yapılan kıyaklar ortaya çıkmaya başladı.

Fotoğraftaki: Hülya Bartal

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal'ın eşi Hülya Bartal'a ballı koltuk verildi. Hülya Bartal Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na atandı.

Yapılan bu atama büyük tepki çekti. Vatandaşlar, sosyal medyada yapılan paylaşımların altına tepkilerini dile getirdi. Engin Özgüven, "Liyakat çok güzel bir şey. Bravo Cehape" derken, Cemal Arslan, "Neden şaşırıyorsunuz. Yıllardır CHP'li belediyeler olsun, bürokratlar olsun bütün çalıştıkları kurumları böyle batırmadılar mı?" diye yorum yaptı.