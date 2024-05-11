Yerel seçimlerde liyakati dilinden düşürmeyen CHP'li belediye başkanlarının yakınlarını belediyelerde üst düzey yönetime getirmeleri tüm hızıyla sürüyor.

Adana'da, 31 Mart seçimlerinde Yüreğir Belediye başkanlığı koltuğuna oturan eski CHP milletvekili Ali Demirçalı, hiç vakit kaybetmeden başkan yardımcılığına kız kardeşinin oğlu Hasan Aydoğan'ı getirdi. Daha önce Adana Büyükşehir Belediyesi'nde spor müdürlüğü de yapan Aydoğan'a, başkan dayısı tarafından 10 müdürlük bağlandı.

Sabah'ın haberine göre, Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne getirilen Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan'a da 2 müdürlük bağlandı.

Çukurova Belediyesi'nde de yeğen ve kardeş atamaları yapıldı.

Daha önce Çukurova Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Selami Kandemir, yeni dönemde Afet İşleri Müdürlüğü'ne atandı. Hemen ardından ise Selami Kandemir'in yeğeni Sabri Kandemir, aynı birimdeki Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekilliğine, kız kardeşi Canan Soncul ise Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne getirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un danışmanı İrfan Doğan da Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in Özel Kalem Müdürü oldu.

Burhanettin Bulut, İrfan Doğan