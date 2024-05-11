İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2024 Cumartesi / 4 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de torpil furyası dur durak bilmiyor! Yeğenler ve kardeşler müdür oldu
Güncel

CHP'de torpil furyası dur durak bilmiyor! Yeğenler ve kardeşler müdür oldu

CHP'li belediyelerde akraba atamaları devam ediyor. Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, başkan yardımcılığına kız kardeşinin oğlu Hasan Aydoğan'ı getirdi. Çukurova Belediye Başkan Yardımcılığı yaparken, Afet İşleri Müdürlüğü'ne atanan Selami Kandemir, yeğeni ve kız kardeşini de kendi biriminde müdür yaparken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un danışmanı İrfan Doğan da Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in Özel Kalem Müdürü olarak atandı.

Sabah11 Mayıs 2024 Cumartesi 07:34 - Güncelleme:
CHP'de torpil furyası dur durak bilmiyor! Yeğenler ve kardeşler müdür oldu
ABONE OL

Yerel seçimlerde liyakati dilinden düşürmeyen CHP'li belediye başkanlarının yakınlarını belediyelerde üst düzey yönetime getirmeleri tüm hızıyla sürüyor.

Adana'da, 31 Mart seçimlerinde Yüreğir Belediye başkanlığı koltuğuna oturan eski CHP milletvekili Ali Demirçalı, hiç vakit kaybetmeden başkan yardımcılığına kız kardeşinin oğlu Hasan Aydoğan'ı getirdi. Daha önce Adana Büyükşehir Belediyesi'nde spor müdürlüğü de yapan Aydoğan'a, başkan dayısı tarafından 10 müdürlük bağlandı.

Ali Demirçalı

Sabah'ın haberine göre, Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne getirilen Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan'a da 2 müdürlük bağlandı.

Çukurova Belediyesi'nde de yeğen ve kardeş atamaları yapıldı.

Daha önce Çukurova Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Selami Kandemir, yeni dönemde Afet İşleri Müdürlüğü'ne atandı. Hemen ardından ise Selami Kandemir'in yeğeni Sabri Kandemir, aynı birimdeki Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekilliğine, kız kardeşi Canan Soncul ise Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne getirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un danışmanı İrfan Doğan da Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in Özel Kalem Müdürü oldu.

Burhanettin Bulut, İrfan Doğan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.