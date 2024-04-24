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  • CHP'de torpil furyası: Şirket ortağını başkan yardımcısı yaptı
Güncel

CHP'de torpil furyası: Şirket ortağını başkan yardımcısı yaptı

31 Mart seçimleri öncesinde dilinden 'liyakat'ı düşürmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri, CHP'li belediyelerde karşılık bulmadı. Muğla Menteşe'nin yeni başkanı Gonca Köksal, gayrimenkul şirketinde ortağı olan Merve Barut'u yardımcısı yaptı.

24 Nisan 2024 Çarşamba 08:00 - Güncelleme:
CHP'de torpil furyası: Şirket ortağını başkan yardımcısı yaptı
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Seçimler öncesi 'liyakat'i dilinden düşürmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP'li belediyeler pek ciddiye almıyor. Belediyelerde eş-dost atamaları tam gaz devam ediyor

Seçimlerinin ardından kazandıkları belediyelerde torpilli atamalar hız kesmeden devam ediyor.

Bunun son örneği CHP'li Muğla Menteşe Belediyesi'nde yaşandı.

CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u Menteşe Belediye Başkan yardımcılığı görevine getirdi.

Özgür Özel-Gonca Köksal

Köksal ve Barut'un 2022 yılının sonunda Muğla'da bir gayrimenkul danışmanlık şirketini ortak olarak devraldığı öğrenildi.

Merve Fidem Barut

Belediye başkanı seçilen Gonca Köksal ile GAİA Gayrimenkul Danışmanlık şirketine ortak olan Barut, 8 Nisan'da hisselerini devrettiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

YANDAŞ GAZETECİLERE KIYAK

İstanbul Sarıyer Belediyesi'nde yeni başkan Oktay Aksu, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in yeğeni Meltem Sarıoğlu'nu atadı.

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