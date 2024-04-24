CHP'de torpil furyası: Şirket ortağını başkan yardımcısı yaptı

Seçimler öncesi 'liyakat'i dilinden düşürmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP'li belediyeler pek ciddiye almıyor. Belediyelerde eş-dost atamaları tam gaz devam ediyor

Seçimlerinin ardından kazandıkları belediyelerde torpilli atamalar hız kesmeden devam ediyor.

Bunun son örneği CHP'li Muğla Menteşe Belediyesi'nde yaşandı.

CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u Menteşe Belediye Başkan yardımcılığı görevine getirdi.

Köksal ve Barut'un 2022 yılının sonunda Muğla'da bir gayrimenkul danışmanlık şirketini ortak olarak devraldığı öğrenildi.

Belediye başkanı seçilen Gonca Köksal ile GAİA Gayrimenkul Danışmanlık şirketine ortak olan Barut, 8 Nisan'da hisselerini devrettiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

YANDAŞ GAZETECİLERE KIYAK

İstanbul Sarıyer Belediyesi'nde yeni başkan Oktay Aksu, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in yeğeni Meltem Sarıoğlu'nu atadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal'ın eşi Hülya Bartal atandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine atandığı ortaya çıktı.

Sözcü yazarı CHP yandaşı Deniz Zeyrek'in kardeşi Ediz Zeyrek de Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.