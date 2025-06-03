CHP'deki derin ayrılık ve kriz Ekrem İmamoğlu/Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cephelerinin açıktan savaşıyla net biçimde görünüyor. Partideki gerilim hızla artarken son olarak bu kez de trol hesap kavgası patlak verdi.

"MİLLETE HAKARET ETMEK AYIP DEĞİL Mİ BURHANETTİN BEY?"

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 'Ekremist Sokrat' hesabına yönelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Koskoca MYK üyesisiniz, şu hesabı kullanıp millete hakaret etmek ayıp değil mi Burhanettin Bey? Yahu üstelik üşenmeden girip yazıyorsunuz! Bu mu iletişimcilik?"

600 KİŞİLİK TROL EKİBİ

CHP'de parti içi çatışma son gaz devam ederken sosyal medyadaki CHP trolü hesapların hedefinde olan Eren Erdem, sosyal medya hesabından 32 dakikalık bir video yayınladı.

KILIÇDAROĞLU'NA KÜFÜR ETTİRMEK İÇİN...

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür ettirmek için CHP yönetimi tarafından bir troll ordusu kurulduğunu iddia eden Erdem, söz konusu ekibin başında mevcut Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un olduğunu öne sürdü.

Söz konusu sosyal medya hesaplarının bilgilerinin elinde mevcut olduğunu söyleyen Erdem, "600 hesaptan oluşan bir şebeke... Her biri 3-4 hesap kullanıyor. 5 hesap kullanan da var. WhatsApp grubunda örgütlenip Kemal Kılıçdaroğlu'nun annesine, eşine, çocuklarına tecavüz çağrısı yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

46 MİLYON TL ÖDEDİLER

Troll şebekesinin başında CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un bulunduğunu söyleyen Erdem, CHP yönetiminin troll hesaplara 46 milyon TL ödeme yaptığını açıkladı.

"SİZE SADECE 'PROJE NAVARHOS' DİYORUM"

Bulut'un iddiaları yalanlayan paylaşımına cevap veren Erdem ise ifşaatlarına devam ederek şu ifadeleri kullandı:

Burhanettin bey, size sadece "PROJE NAVARHOS" diyorum..." diyen Erdem, "Teklifim şu, siz beni mahkemeye verin; ben de evrakları mahkemeye sunayım! Milletin ailesine küfrettirme timinizi orada tartışalım.