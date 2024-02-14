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CHP'de tüm hesaplar 1 Nisan sonrasına! 'Yeni yol' arayışları başladı

CHP'de 31 Mart seçimleri yeni bir olağanüstü kurultayın zemini olarak kullanılıyor. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in edindiği bilgiye göre, CHP'de tüm çalışmalar 31 Mart yerel seçimleri sonrası, 1 Nisan'a odaklı. Yiğitel, tarafların buna göre tutum aldığı ifade ederek bunun en somut ifadesinin, CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'in yakın çevresine söylediği “Yeni bir yol bulacağız” ifadesi olduğunu vurguladı.

Akşam Gazetesi14 Şubat 2024 Çarşamba 08:58 - Güncelleme:
CHP'de tüm hesaplar 1 Nisan sonrasına! 'Yeni yol' arayışları başladı
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CHP'de 31 Mart yerel seçimleri adeta yeni bir olağanüstü kurultayın zemini olarak kullanılıyor. Delege deposu ve maddi imkanı yüksek il ve ilçeler için yoğun bir çatışma yaşanırken, bu tartışmalar 40 yıllık CHP'li Gürsel Tekin'in istifasıyla iyice gün yüzüne çıktı.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel CHP'de yaşanan adaylık kriziyle ilgili edindiği bilgileri paylaştı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayınlanan haber/analizi şöyle:

Gürsel Tekin, dün sosyal medya hesabı üzerinden CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İstifa açıklamasında CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulunan Tekin, CHP'nin "iktidar olma ve halka hizmet etme amacından" uzaklaştığına dikkat çekti. Aday belirleme süreçlerini ise "Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı" şeklinde sıraladı.

'YENİ YOL BULACAĞIZ'

Aslında bu eleştirileri, CHP kulislerinde de sıkça duyuyoruz. Olağan Büyük Kurultay'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin üzerinin çizildiği dile getiriliyordu. Edindiğim bilgiye göre CHP'de tüm çalışmalar 31 Mart yerel seçimleri sonrası, 1 Nisan'a odaklı. Taraflar buna göre tutum alıyor. Bunun en somut ifadesi, Gürsel Tekin'in yakın çevresine söylediği "Yeni bir yol bulacağız" ifadesi oldu. Tekin'in yakın çevresine "arkadaşlarımızla görüşeceğiz, gruplarımızla istişare edeceğiz ve yeni bir yol bulacağız. Temiz eller şiarıyla bundan sonra yolumuza devam edeceğiz" dediğini öğrendim.

DELEGE KAVGASI

CHP'de tüm hesapların 1 Nisan sonrası için yapıldığını savunan bazı muhalifler buna örnek olarak, en güçlü il ve ilçe adaylarının en son açıklanmasını ve burada yürütülen kavgalara dikkat çekiyor. İzmir, İstanbul Kadıköy, Bakırköy, Ankara Çankaya gibi yerler partinin adeta delege deposu. Buralarda rant da var. Normal şartlarda en önce buraların adaylarının açıklanması beklenirdi de deniyor.

DEM'E SÖZ MÜ VERİLDİ?

Parti kulislerinde konuşulanlara göre Kadıköy'de yapılan birden fazla ankette hep Tekin ismi çıkmış. Ancak İmamoğlu'nun Esenyurt için ihtiyaç olduğunu söylediği, sonuçta buradan da aday gösterilmediği ifade ediliyor. CHP kulislerinde konuşulan iddiaya göre, DEM Parti'ye söz verildiği için Esenyurt'a "güçlü aday gösterilmemiş. Bütün bunlar Tekin'i istifaya götüren süreci hızlandırmış gibi duruyor.

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