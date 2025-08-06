2025 yılı YAŞ Toplantısı, 05 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında icra edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından alınan kararda Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Bayraktaroğlu'nun Genelkurmay Başkanlığına atanması CHP'li Ali Mahir Başarır'ı rahatsız etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başarır, "Kara Kuvvetleri Komutanı olarak; Atatürkçü teğmenler ve komutanların ihraç kararını onaylarken kalemi titremeyen isim, artık Genelkurmay Başkanı..." dedi.

OLAY

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Kuvvetleri Harp Okulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve beraberinde heyetin alandan ayrıldıktan sonra dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve bir grup teğmenin kılıçları çektirerek 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında kaldırılan darbeci korsan yemini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek" diyerek duruma tepki göstermişti.

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