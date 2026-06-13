CHP'de geçtiğimiz gün açıklanan ilk ihraç listesinin ardından, Kılıçdaroğlu yönetimindeki partide yeni disiplin kararlarının gelip gelmeyeceği tartışılırken, gazeteci Sinan Burhan'dan tv100 canlı yayınında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı.

Listedeki isimleri paylaşan Burhan, "Kemal Bey 'arınma' diyor. Geçen haftaki 10 kişilik listeyi yayınlamıştım; 7'si çıktı, 3 tanesi kaldı. Kemal Bey sağduyulu hareket edip kırıp dökmeden bir süreç yürütüyor. Ancak o isimler çıkıp ihraç edilmek için açıklama yapıyor" ifadelerin kullandı.

İşte listede yer alan isimler:

1) Mahmut Tanal

2) Adnan Beker

3) Cemal Enginyurt

4) Ümit Dikbayır

6) Seyit Torun

7) Gökan Zeybek

Listede yer alan belediye başkanları ise şu şekilde:

1) Mehmet Murat Çalık – Beylikdüzü

2) Oya Tekin – Seyhan

3) Tanju Özcan – Bolu

4) Rıza Akpolat – Beşiktaş

5) Muhittin Böcek – Antalya

6) Onursal Adıgüzel – Ataşehir

7) Hasan Akgün – Büyükçekmece

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