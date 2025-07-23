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CHP'de yeni kriz! Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a soğuk duş

CHP'de parti içi sular durulmuyor. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığını yürüttüğü Tarihi Kentler Birliği'nden çıkma kararı aldı.

HABER MERKEZİ23 Temmuz 2025 Çarşamba 07:41 - Güncelleme:
CHP'de yeni kriz! Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a soğuk duş
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CHP'li Erdal Beşikçioğlu'nun başkanlık koltuğunda oturduğu Etimesgut Belediyesi'nin, yine CHP'li Mansur Yavaş'ın başkanı olduğu bir birlikten çıkma kararı alması, parti içinde yeni bir krizin sinyali olarak değerlendiriliyor. Çekilme kararı, özellikle yerel yönetimler arasında dikkat çeken bir ayrışmaya işaret etti.

Bilindiği üzere, 2024 yerel seçim sürecinde de Mansur Yavaş ile parti yönetimi arasında Etimesgut adaylığı konusunda gerilim yaşanmıştı.

Yavaş'ın, İYİ Parti kökenli Mesut Özarslan'ı aday göstermek istediği ancak parti yönetiminin Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi üzerine Yavaş'ın tepkisini göstererek adaylıktan çekilmeyi düşündüğü iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Öte yandan, 8 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nda Mansur Yavaş, birliğin yeni başkanı seçilmişti.

Aynı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine getirilmiş, bu iki önemli birlik etrafında CHP'li belediyeler arasında bir güç mücadelesi yaşandığı iddia edilmişti.

Etimesgut Belediyesi'nin bu adımı, Mansur Yavaş liderliğindeki Tarihi Kentler Birliği'ne karşı ilk ciddi kopuş olarak yorumlanırken, gelişmenin CHP içinde yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.

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