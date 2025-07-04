Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın belediye binasında gizli dinleme cihazı bulunduğu yönündeki iddiası, hem savcılık hem de mahkeme sürecinde inandırıcılığını yitirdi. Açılan "suç uydurma ve iftira" davasında yargılanan Köksal, cihazları bizzat görmediğini ve bilgiyi bir başkasından telefonla aldığını ifade etti.

İDDİA VAR, TUTANAK YOK: İMHA EDİLEN DELİLLER

Köksal savcılığa verdiği yanıtta, cihazların belediye personeline aratıldığını, herhangi bir teknik rapor veya tutanak düzenlenmediğini ve cihazların hemen imha edildiğini kabul etti. Şikâyetçi olmadığını ve olayın tertip olduğunu düşünmediğini de ekledi.

TANIKLAR DA NET DEĞİL: DOKUNMADIK, ALMADIK, GÖRMEDİK

Bugün görülen davanın ikinci duruşmasında dinlenen Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız ile YÜNTAŞ Genel Müdürü Kemal Doğan'ın ifadeleri de çelişkilerle doluydu. Yıldız, şüpheli cihazları gördüğünü ancak ne olduğunu bilmediğini, polis tutanağını okumadan imzaladığını söyledi. Doğan ise cihazlara dair herhangi bir materyal almadığını, sadece duyumla hareket edildiğini belirtti.

"ALGI BELEDİYECİLİĞİ" ELEŞTİRİSİ: MAĞDURİYET HİKAYESİ TUTMADI

Siyaset kulislerinde Köksal'ın bu iddiayı özellikle göreve yeni başlamışken gündeme taşımasının, kamuoyunda bir "hedef gösterilme" algısı yaratma çabası olduğu konuşuluyor. Gündeme taşınan bu iddiaların teknik bir zemine oturtulamaması, sürecin plansız bir kurguyla yürütüldüğünü ortaya koydu.

KARAR 2 EYLÜL'DE VERİLECEK

Tanıkların ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısı, Köksal'ın "suç uydurma" ve "iftira" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, karar duruşmasını 2 Eylül 2025 tarihine erteledi.

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