CHP çatısı altındaki kirli çarklar, eski Gençlik Kolları Başkanı Resul Emre Çürükoğlu'nun itiraflarıyla darmadağın oldu.

Çürükoğlu, fuar çadırına ilişkin ihalede de usulsüzlük iddiasında bulunarak, "Fuar çadırı adı altında çıkılan bir ihale var. Bu çadır için halı ihtiyacı olduğu belirtilerek ihale yapılmış. İhalede belirtilen rakam 750 bin TL. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı incelemeye ilişkin dosyada, bu işin yaklaşık 250 bin TL'ye yapılabileceği yer alıyor. Aradaki 500 bin TL'lik farkın ise kamu zararına sebebiyet verdiği ifade ediliyor. Bu konuların tamamı için ayrı ayrı, kalem kalem soruşturma izni verildi" diye konuştu.

"BU OLAYLARI DUYMAZDAN GELMEM İÇİN CİDDİ PARALAR TEKLİF EDİLDİ"

Bir diğer başlık olan lavabo yapımında ise 350-360 bin TL olarak gösterilen maliyetin yaklaşık 80 bin TL'ye gerçekleştirilebileceğini ileri süren Çürükoğlu, benzer şekilde LED ekran alımında da 2 milyon 700 bin TL olarak gösterilen maliyetin, İçişleri Bakanlığı raporlarına göre yaklaşık 1 milyon 500 bin TL seviyesinde olabileceğini ifade etti. Çürükoğlu, bu kalemlerin toplamında kamu zararının 3 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olduğunu savundu.

İddialarını gündeme getirmemesi için çeşitli girişimlerle karşılaştığını da öne süren Çürükoğlu, bazı kişiler aracılığıyla kendisine milyonlarca lira teklif edildiğini söyledi. Bu tekliflerin 5 milyon TL, 10 milyon TL ve 15 milyon TL gibi rakamlara kadar ulaştığını belirten Çürükoğlu, "Bu olayları duymazdan gelmem için ciddi paralar teklif edildi ancak hiçbirini kabul etmedim" dedi.

DÖNER SİPARİŞ EDEREK PARALAR TAHSİL EDİLDİ

Çürükoğlu, CHP'de Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığı dönemde seçim sürecine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı da dile getirerek, "Seçim çalışmaları sırasında ve seçimden önce yemek yediğimiz bir yer vardı. Seçim günü için buradan 2 bin 100 adet döner, 2 bin 100 adet ayran ve 3 kasa su siparişi verildi. Bu siparişin toplam bedeli 180 bin TL'ydi. Ancak bu borç belediyeye değil, doğrudan belediye başkanının şahsi borcuydu" dedi. Söz konusu borcun seçimden sonra 3-4 ay geçmesine rağmen ödenmediğini öne süren Çürükoğlu, işletme sahibinin alacağını talep etmesi üzerine belediye başkanıyla iletişime geçtiğini ifade etti. Çürükoğlu, "Kendisine paranın olmadığı, ancak bu borcun yalnızca belediye üzerinden fatura edilmesi halinde ödenebileceği söylendi. Bunun üzerine işletme sahibi, el yazısıyla 3 ayrı teklif mektubu hazırlayarak belediyeye sundu ve bu şekilde parasını tahsil etti. 180 bin TL'lik olayın aslı budur. 'Oylum ziyareti' olarak anlatılan konu ise tamamen oluşturulmuş bir hikayedir" şeklinde konuştu.

"SUSMASI İÇİN MİLYONLUK TEKLİF, KARŞILIĞINDA İŞ VE SENARYO ŞARTI"

Çürükoğlu, kendisine yapılan teklifin şartlarının da açıkça iletildiğini belirterek, "Benden 'Bu videoları çekerken ve canlı yayınları yaparken alkollüydüm, bilincim yerinde değildi' şeklinde bir açıklama yapmamı ve bunu kendi hesabımda paylaşmamı istediler. Ayrıca onların yanına gidip birlikte fotoğraf çektirmemi, ardından da parayı alarak bu konuyu kapatmamı söylediler. Bunun karşılığında beni Cumhuriyet Halk Partili bir belediyede, Kilis dışında işe yerleştireceklerini ve hayatıma orada devam edebileceğimi ifade ettiler. Ancak bu tekliflerin tamamını reddettim" diye konuştu.