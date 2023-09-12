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CHP'de ''yolsuzluk'' istifa getirdi: Partiden ayrılıyor

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay arasında çıkan 'yolsuzluk' kavgası sonrası, Atay'ın CHP'den istifa edeceği öğrenildi.

12 Eylül 2023 Salı 08:16 - Güncelleme:
CHP'de ''yolsuzluk'' istifa getirdi: Partiden ayrılıyor
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Aydın'ın Efeler ilçesinin Belediye Başkanı Fatih Atay, geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yolsuzluk yaptığını öne sürmüştü.

"32 MİLYON YOLSUZLUK YAPTILAR"

Atay'ın "Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar" iddiasına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan cevap geldi.

"İSPATLAMAZSAN NAMERTSİN"

Nazilli İlçe Kongresi'nde konuşan Çerçioğlu, "Bir belediye başkanı da bana iftira atmış. Namertsiniz ispatlamazsanız, namertsin. Benim bu zamana kadar kursağımdan bir lokma haram geçmedi, geçmez de." ifadelerini kullanmıştı.

Çerçioğlu sözlerinin devamında, "Bir siyasetçi koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile koltuğa oturduktan sonraki mal varlığında bir artış varsa bunu mantıklı bir şekilde açıklayabilmeli. Efendim; yok oğlumun sünnetinden, düğününden kaldı, hanımın çıkınındaydı bilmem neydi. Yok geçti bunlar. Sorarız biz. Para kazanabilirsin gayet doğal. Onun vergisini verdin mi devlete? Onu da sorarız. Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz. Onun için hiç kimse hiç kimseye kuru iftira atmasın. Allah kuru iftiralardan saklasın" demişti.

FATİH ATAY CHP'DEN İSTİFA EDECEK

Gazeteci Şaban Sevinç, CHP'li Atay'ın bugün istifa edeceğini duyurdu.

Konuya ilişkin TV 100 canlı yayınında konuşan Sevinç, "Aydın Efeler Merkez İlçe Belediye Başkanı Fatih Atay CHP'den istifa edecek. Yerel bir gazeteciden edindiğim bilgiye göre istifasının nedeni Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini dışladığını düşünüyor." dedi.

  • Şaban Sevinç
  • Fatih Atay
  • Özlem Çerçioğlu

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