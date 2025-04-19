İstanbul Büyükşehir Belediye ve diğer bazı CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk haberlerine her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken, bu yönetimler iflasın eşiğine geldi. Biriken SGK borçları, gereksiz harcamalar, kaynakların yandaşlara akıtılması gibi sebepler CHP'li belediyeler maaş ödeyemez hale geldi. Kaynakların doğru kullanılmamasıyla oluşan zarar sonrası hizmetlerde yaşanan aksamalarla fatura vatandaşla çıktı.

DENİZ TAKSİDEN 384 MİLYON ZARAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumunda, 2024 yılı faaliyet raporu 158 oyla kabul edildi. Denetim Komisyonu Üyesi ve AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, rapora muhalefet şerhi sundu. Kaynar, "Burada perdeleme meselesi var. Ben 2024'te İBB'nin 179 milyar lira gelir elde ettiğini ve 238 milyar lira da gider yaptığını söylüyorum. Aradaki farkın da 59 milyar olduğunu söylüyorum. Bütçe açığı demek değil midir bu?" dedi. Deniz Taksi konusunu dile getiren Kaynar, şunları kaydetti: "İBB, Şehir Hatları'na yapılan ihalenin kapsamında, 272 milyon 260 bin liraya 2024 yılı Deniz Taksi işletme hizmeti almış. 50 adet taksiyi de 2021'de 84 milyon 950 bin liraya almışlardı. 2024'de belediye Deniz Taksi işletmesinden ne elde etmiş? 44 milyon 428 bin lira gelir elde etmiş. Yani amortisman giderleri hariç toplam 428 milyon 652 bin lira harcadığı işten, 44 milyon lira gelir elde etmiş. Yani müthiş bir işletmecilik başarısı."

ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerinde karara varılamaması üzerine işçiler greve gitti. Onur Emrah Yıldız yönetiminin verdiği yüzde 29'luk zam teklifi, sendika tarafından işçilere soruldu. Ancak işçilerden teklife olumlu yanıt gelmedi. Anlaşma sağlanamamasıüzerine sendika greve gitme kararı aldı. Çibel'de 1130 belediye işçisi, grev kararıyla üretimi durdururken, belediye binası ve diğer işyerlerine grev pankartları asılarak eylem başlatıldı. Grev sonrası belediyenin neredeyse bütün birimlerinde çalışmaların durduğu kaydedildi. İşçilerin grev kararı sonrası ilçe genelinde çöpler toplanmadı. Bunun üzerine çöp konteynerlerinin kenarları ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

CHP'Lİ BELEDİYEYE BİSİKLET YOLU İSYANI

İzmir'de Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği üyeleri, bisiklet yollarının kaldırılması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bisikletliler, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı proje kapanış etkinliğinin yapılacağı otel önüne kadar pedal çevirdi. Bisikletliler, otele gelen Tugay'ı, taleplerini iletmek amacıyla yanlarına çağırdı. Tugay'ın otele girmesi üzerine "Bisiklet yoluma dokunma" sloganları atıldı.

2.2 MİLYONLUK HAYALİ KONSER

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişin savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Başlatılan soruşturmada 5 ay süren çalışmanın ardından iptal edilen konser için 2.2 milyon lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı. 'İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları' öne sürülen Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür Müdürü H.B., S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. gözaltına alındı.

İHALEDE RÜŞVET ÇARKI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye çalışanının ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Ali Rıza Yılmaz'ın da olduğu 5 kişi tutuklandı.

ŞARKICIYA, YOUTUBER'A MİLYONLUK ÖDEME

İBB'nin, geçen yıl konser verdirdiği Letica Moreno'ya 1milyon 548 bin lira, Işın Karaca'ya 1,2 milyon lira, Fatih Erkoç'a 2,5 milyon TL, Cem Adrian ve Epic Senfoni'ne 3,6 milyon lira ödediğini belirten Kaynar, "5 Nisan 2024 'Muhtelif Turizm Tanıtım Etkinlikleri' ihalesinde YouTuber'lara ödenen para 3 milyon liradır" ifadelerini kullandı. Muhammet Kaynar, muhtelif sanatçıları ağırlamak için 336 bin 400 lira verildiğine dikkat çekti.

İBB OTOBÜSÇÜYE PARA ÖDEYEMİYOR

İstanbul'da İETT'ye bağlı çalışan Özel Halk Otobüsü Şoförleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle İBB önünde eylem yaptı. Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü Erhan Güneş, "Şu an içeride 3 bin 41 aracın, 6 milyar TL alacağı var. Her aracın 2 milyona yakın alacağı içeride bulunmaktadır. İBB bizim ödemelerimizi ay sonuna kadar yapmadığı takdirde biz sizi mağdur etmemek için araçlarımıza kendi kişisel POS cihazlarımızı koyacağız. Lütfen İstanbul Kart kullanmayın" dedi.

KÜLTÜR A.Ş.'NİN MÜDÜRÜ İTİRAFÇI OLDU

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, savcılıkta etkin pişmanlıktan faydalandı ve yarar nitelikte ifade verdi. Mahkeme, Abbas'ın 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması koşuluyla tahliyesine karar verdi.

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