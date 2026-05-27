İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ile bir önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce ve imar müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Başkan Günay ile imar müdürü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında imara aykırı yapılara 2009 yılından itibaren rüşvet karşılığı izin verildiği; selef ve halef belediye başkanlarının bu süreçte birlikte hareket ettiği iddia edildi. Başkan Günay'ın eşinin yetkilisi olduğu şirket üzerinden para akışı sağlandığı, yıkımların engellendiği ve imar usulsüzlüklerinden maddi menfaat elde edildiği öne sürüldü.

SAHTE FOTOYLA ONAY

Tanık S.K.'nın ifadesinde, sahte fotoğraflarla bakanlık sisteminden onay alındığı, imara aykırı yapıların 'koruma güvencesi' altında büyütüldüğü ve bazı süreçlerin organize şekilde yürütüldüğü belirtildi. Tanık ifadelerinde ayrıca Şamil Göçtü'nün müteahhitlerle belediye arasında aracılık yaptığı, dosyaların 'çanta aracılar' üzerinden belediyeye ulaştırıldığı iddia edildi. 'Yalı Balık' adına para transferleri yapıldığı da tanık beyanlarında yer aldı.

Özdem Mustafa İnce

BAŞKANA MAYBACH RÜŞVETİ

Bazı inşaat firmaları üzerinden rüşvet ağı kurulduğunu da öne süren tanık S.K., belediyeye yakın ofisler açıldığını ve bazı işlemlerin seçim dönemlerinde hızlandığını ileri sürdü. Ayrıca bir firmanın belediye başkanına Mercedes Maybach Vito tipi araç verdiği de ifade edildi.

ALTINDAN YİNE AĞBABA ÇIKTI

Tanık S.K, adı birçok rüşvet soruşturmasında geçen CHP milletvekili Veli Ağbaba ile tutuklanan Mustafa Günay'ın birbirlerine siyasi destek verdiğini öne sürdü.