Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 6'lı masa olarak kurulan, ancak daha sonra sayısı artan masada, seçimlerin kaybedilmesinin ardından başlayan kaoslar devam ediyor. CHP'de 'değişim' talebi olarak başlayan kriz bu kez de 'gizli protokol' ile devam ediyor.

"ZAFER PARTİSİ'NE İÇİŞLERİ VE 2 BAKANLIK DAHA"

Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleyeceklerini açıklamıştı.

Seçimlerin ardından bu desteğin detayları da belli oldu. Özdağ yaptığı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilseydi, yapılan anlaşmaya göre Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı ve bunun dışında 2 bakanlık daha verilecekti." ifadelerini kullandı.

FAİK ÖZTRAK YALANLADI

CHP Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında bu protokolü yalanladı. Zafer Partisi ile CHP arasında 2 protokol imzaladığını açıklayan Öztrak, bu protokollerde bakanlık vaadinin bulunmadığını belirtti.

CHP'Lİ GAZETECİDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Şaban Sevinç, Öztrak'ın açıklamalarını yalanladı. "CHP Sözcüsü Faik Öztrak yalanladı ama Ümit Özdağ'ın elinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın imzasını taşıyan "İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık Zafer Partisi'ne verilecek" yazan bir gizli protokol var." diyen Sevinç, "Özdağ yalancı durumuna düşürülürse bu belgeleri yayınlar" ifadelerini kullandı.

KİM BİLİR KAZANSAYDIN NE YAPARDIN?

Gizli protokol polemiğine masanın ortaklarından HDP de katıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kamuoyuna açıklanandan farklı bir mutabakat daha yaptıklarını ve partisine üç bakanlık ile MİT Başkanlığı sözü verildiğini açıkladı. Söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan HDP vekili Sırrı Sakık, "Kılıçdaroğlu çok büyük yalanlarla, gizli pazarlık ve mutabakatlarla bu halka en büyük haksızlığı yaptın. Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın kim bilir kazansaydın ne yapardın? Her işte bir hayır!" ifadelerini kullandı.