CHP 38. Olağan Kurultayı için mahkemenin mutlak butlan kararı vermesi ile birlikte CHP'de hareketli günler yaşanıyor. Mutlak butlan kararının hukuk yollarıyla uygulandığı sırada yaşanan gerilim ve Özgür Özel'in partide nöbet tutması Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP Genel Merkez binasında gerilim ve arbede yaşanırken ilerleyen saatlerde Özel binadan ayrılarak Meclis'e yürüdü.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100'de Özgür Özel'in Genel Merkez'den ayrılması hakkında detayları aktardı.

Barış Yarkadaş'ın aktardığı bilgiler şöyle oldu:

BÜTÜN BUNLAR PRODÜKSİYON

Bütün bunlar prodüksiyon. Özgür Özel aslında mutlak butlan kararının çıktığı gece çıkıp gidecekti. Direniyoruz sloganları bütün bu verilen görüntüler prodüksiyonunun bir parçası.

ÖZGÜR ÖZEL OTOPARKTAN ÇIKIP GİDECEKTİ

Sırf Kemal Kılıçdaroğlu zedelensin, zarar görsün diye bütün bu tabloya yol açtılar. Boşaltma kararı zaten almışlardı. Aslında otoparktan çıkıp gidecekti Özgür Özel. Sonra planı değiştirdiler. Direniyormuş görüntüsü verdiler.

BU GÖRÜNTÜLER EKREM İMAMOĞLU'NUN BASKISINDAN DOLAYI YAŞANDI

Bütün bu görüntüler Ekrem İmamoğlu'nun baskısından dolayı sürdürülen bir prodüksiyona dönüştü. Bir diyalog zemini oluşturuldu. Ekrem İmamoğlu talimatlarıyla, Özgür Özel'in de zımmi onayıyla Genel Merkez adına Suat Özçağdaş ve Murat Emir görevlendirildi. Kemal Kılıçdaroğlu da Mahir Polat ve Orhan Sarıbal'ı görevlendirdi. Bu kişiler dün gece saat 3'e kadar görüştüler. Sabah ise CHP Genel Merkezi'ne gelince Mahir Polat'a bu durumu sordum.

"SAAT 3'TEN SONRA İRTİBATI KESTİLER"

"Saat 3'ten sonra Suat Özçağdaş ve Murat Emir, Bizimle irtibatı kestiler. Ne telefonlarımızı açtılar ne mesajlarımıza yanıt verdiler." dedi. Murat Emir ısrarla kurultay tarihi istiyor. Mahir Polat ve Sarıbal da, "Sözcü olarak ortada ne parti yok, delege yok, böyle kurultay tarihi açıklanır mı?" diyor.

EKREM İMAMOĞLU TALİMAT VERİYOR

Gece 3'ten sonra ne oldu peki? Ekrem İmamoğlu talimat veriyor: "Hiçbir şeklide görüşme yapmayacaksınız." diye. Ekrem İmamoğlu'nun bir avukat aracılığıyla İBB meclis üyelerine yolladığı mesajı var.

Hanımefendi diyor ki, "Ekrem başkanın yanından çıktım. Size çok selamı var. Ekrem Başkanım da Özgür başkanım da bu süreci birlikte götürüyorlar." diyor.

İmamoğlu aynısı İstanbul'da da yaptı ve olayı kördüğüm haline getirdi. İstanbul'da Özgür Özel'in verdiği söz tutulsaydı bunlar yaşanmayacaktı. Özgür Özel aslında kararın çıktığı gece bırakacaktı.

Özgür Özel ne oldu da 3 dakikada bırakıp gitti. Veli Ağbaba 'kendimi zincirleyeceğim' diyordu. Ali Mahir 'kendimi yakacağım' diyordu. Ne oldu da 3 dakikada hiçbir şey yok gibi genel merkezi terk ettiniz.

