CHP'deki kara para skandalında ikinci perde! İmamoğlu detayı dikkat çekti

CHP'de gaflar ve seçim yenilgileri ile dolu bir geçmiş geride bırakarak ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e teslim etti. Kılıçdaroğlu koltuğu devretti fakat kaybettiği Kurultay seçimlerine giden süreçte "kirli pazarlık" ve "kara para" skandalları da ortaya saçıldı.

KURULTAY'DA "HANÇER" POLEMİĞİ

CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tarafından uğradığı ihaneti "Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin! Vefalı olacaksın" sözleriyle dile getirdi. Kurultay sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, ilk tur sonuçları sonrası Ekrem İmamoğlu'na çekilmek istediğini söylediğini ancak İmamoğlu'nun bunun üzerinden 'Ben söyledim çekildi' algısı yaydığını dile getirdi. İmamoğlu'na yakın hesaplardan "Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" şeklinde paylaşılan tweetlere tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Çok ağrıma gitti" dedi.

Tüm bu yaşananların gölgesinde Özgür Özel'in genel başkan seçildiği olaylı CHP kurultayı ile ilgili gündeme bomba etkisi yapacak bir iddia düştü.

1.5 MİLYAR TL'LİK CHP KOLTUĞU

Özgür Özel'in oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğu için İmamoğlu ve ekibi eliyle CHP delegelerine1.5 milyar TL dağıtıldığı öne sürüldü.

İddiayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Tolgahan Erdoğan gündeme getirdi. Erdoğan, pazar günü Laleli'de kapalı olan dört döviz bürosunun bir belediye başkanının talimatı ile açtırıldığını söyledi. CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın iddiasına göre kurultayın olduğu 5 Kasım pazar günü 'Vito' model turizm araçlarıyla Laleli'den Ankara'ya 1 buçuk milyar lira değerinde milyonlarca dolar taşındı. Erdoğan, "Bu iddiayi yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum" diyerek açıklamasının arkasında durdu.

İDDİALAR BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI'NA UZANDI

İşte Tolgahan Erdoğan o iddialarını bugün "Varan 2" diyerek detaylandırdı. Erdoğan şunları paylaştı: "05 Kasım Pazar Günü İstanbul Laleli'den yola çıkan 1.5 milyar TL ile Ankara'da delegelerin satın aldığını iddia ettim.

Bir Belediye Başkanının talimatıyla açtırılan 4 Döviz Bürosundan biri olan ATS Gold'un sahibi Merhum Mehmet Masum Atasal bakın kimmiş? Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin'in kayınpederi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten ağabeyi olduğunu sanırım bilmeyen yoktur." şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın ardından CHP'de Genel Başkanlık koltuğu için daha ne kirli pazarlıkların döndüğü ve ne kadarının ifşa olacağı da merak konusu oldu.