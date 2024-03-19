CHP'deki kirli para trafiğinde avukatın ifadesi ortaya çıktı: Farkı İBB ödedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında avukat Gökhan Taşkapan'ın savcılıkta kendi rızasıyla "beyan sahibi" sıfatıyla verdiği ifadesine ulaşıldı. Taşkapan ifadesinde, şu anda CHP İstanbul İl Binası olarak kullanılan yerin 2019'da müvekkili Ali Rıza Braka'ya ait olduğunu, bir emlakçı aracılığıyla CHP'nin kendilerine teklifte bulunduğunu söyledi. Görüşmelerde son fiyat olarak CHP'ye 43 milyon lira bildirildiğini, ancak 41 milyon liraya anlaşıldığını söyleyen Taşkapan, aradaki 2 milyon lira farkın nasıl ortaya çıktığını da açıkladı.

"41 MİLYON BEDELLE SATILMIŞ OLDU"



Taşkapan, "CHP tarafı taşınmazları satın alırken Gül İnşaat sahibi Metin Gül'ün binanın alınmasına 2 milyon lira yardım etmesini istedi. Bu nedenle bir çok kez Gül'ün de bulunduğu toplantılar gerçekleştirdik. Gül bana kendisinin Büyükçekmece'de ve Sarıyer'de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP'den Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve dosyada ismi bulunan Fatih Keleş'in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, Keleş'in Ekrem İmamoğlu'na yakın olması nedeniyle bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söyledi. Bu nedenle bize bu 2 milyon liranın 1 milyon lirası sizden olsun, geri kalan 1 milyon lirayı da ben ayrıca size elden vereceğim dedi. Biz de kendisi zor durumda kalmasın diye 41 milyon lira olarak güncelledik ve bu şekilde pazarlık neticesinde tüm taşınmazlar 41 milyon lira bedelle satılmış oldu. Sözleşmeye istinaden resmi alım bedeli 24 milyon 360 bin lira olarak kararlaştırıldı. Kalan rakamın ise haricen ödenmesi konusunda CHP'nin isteği üzerine mutabık kalındı. Bu işlemler sırasında bizden 2 milyon lira CHP yetkilisi ve yöneticisi olduğunu öğrendiğimiz bir kişi tarafından, bu kişinin kim olduğunu bilmiyorum ancak Canan Kaftancıoğlu'nun bu kişiyi tanıdığını ve kendisinin bu konu hakkında bilgi sahibi olduğunu biliyorum, satışı bize yönlendirilmiş olması sebebiyle para istedi. Bu durumu Kaftancıoğlu'na ilettim ve o da bu konuya müdahale ederek gerekli önlemi aldı. Bizden de herhangi bir tahsilat yapılmasının önüne geçilmiş oldu" şeklinde konuştu.

"GÖRÜNTÜLER TARAFIMDAN İFŞA EDİLMEDİ"



Avukat Taşkapan, 10 Aralık 2019'da kendi ofisinde kalan paranın haricen ödenmesi konusunda mutabık kılındığını anlatarak "Burada önemli olan benim ofisimi kesin olarak CHP yöneticilerinden ısrarlı talep üzerine seçilmiş olması ve ödemenin de bu sebeple benim ofisimde gerçekleşmesi şeklinde olmuştur. Görüntüler tarafımdan ifşa edilmemiş olup böyle bir şeye tevessül etmem mümkün olmadığı gibi CHP camiasını karşıma almayı düşünmem mümkün değildir. Ayrıca satın alma sürecini Canan Kaftancıoğlu başlatmış, her nedense sürecin ilerleyen kısmında kendisi adeta el çektirilmiştir. Süreci bizzat Fatih Keleş ve İmamoğlu Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz yönetmiştir. Kamera kayıtlarının tamamı Yılmaz'a verildi diye hatırlıyorum. Keleş, öğlen saat 12.30 gibi Yılmaz ise 14.30 gibi ofisime gelmiştir ve ofise çeşitli yerlerden farklı miktarlarda yaklaşık 3 saat boyunca para getirilmiştir. En son bilirkişi raporunda da Tuncay Yılmaz'ın elinde bulunan Euro ve dolarla bizzat Yılmaz tarafından ofis getirilmiştir. Orada sayılan para Euro ve dolar liraya çevrilerek hesaplanmış ve toplamda 15 milyon 510 bin lira olarak satıcı Ali Rıza Braka'ya elden teslim edilmiştir. Ayrıca kapalı halde 2 adet çanta daha getirildi ancak bu çantalar açılmadı. Ofiste otururken gelen giden paraları Fatih Keleş not alıyordu, o sırada bir çanta para ile bir şahıs daha geldi, 1 milyon lira olduğunu ve bunun İBB'den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz'a teslim edildi. Elden teslim edilen para toplam 17 milyon olarak haricen ödenmiş oldu. Resmi hesaptaki 24 milyon 360 bin liranın 360 bin lirası tapu harcı olarak gönderildi. Sonuç olarak taşınmazlar CHP'ye toplamda 41 milyon lira karşılığında satılmış olup bu paranın 24 milyon lirası resmi hesaplardan gönderilmiştir. 15 milyon 510 bin lirası benim ofisimde teslim edilmiştir. 1 milyon lira da Metin Gül tarafından kayıt dışı olarak tapu devri yapıldığı gün ödenmiştir. Geriye kalan 490 bin lira Keleş tarafından tapu devrinin yapıldığı gün elden teslim edilmiştir. Bu bağlamda basın organlarında hakkımda iftira ve hakaret içerikli, yalan, yanlış beyanlarda bulunanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

KAFTANCIOĞLU DA İFADEYE ÇAĞRILDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" şeklindeki paylaşım sonrasında paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz 14 Mart 2024'te şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart'ta ifadesini vermişti. Binayı satan Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 18 Mart'ta adliyeye gelerek ifadesini vermişti. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 5 kişinin ifadesi alınmış oldu. Canan Kaftancıoğlu da "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.