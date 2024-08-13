CHP'deki kirli para trafiğinde yeni detay! Bağış skandalı ifşa oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'deki skandal 'para sayma görüntüleri' ile ilgili iddianame hazırladı. İddianameye ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.

CHP'DEKİ BALYA PARALARIN ARDINDAKİ SKANDAL DEŞİFRE EDİLDİ



CHP'deki kirli para trafiğine ilişkin hazırlanan iddianameden yeni detaylar ortaya çıktı. CHP'liler kayıt dışı paranın kaynağını bilmediklerini iddia etti. Bağışçılar ise 'kandırıldık' dedi.

Toplanan paranın cami, cemevi ve okul olacağı düşünülmüştü. Onun yerine ise CHP İl Başkanlığı binası alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'deki skandal 'para sayma görüntüleri' ile ilgili iddianame hazırladı. İddianameye ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İfadesi alınan şüphelilerin birçoğu paranın kaynağının ne olduğundan haberdar olmadıklarını savundu.

CANAN KAFTANCIOĞLU DA BİLMİYORMUŞ



O dönem CHP İstanbul il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu resmi olarak gösterilmeyen 17 milyon liranın nereden temin edildiğini ve ofise kim tarafından getirildiğini bilmediğini söyledi. Ayrıca satıcıya elden ödenen 17 milyon liranın parti gideri olarak kaydedilip kaydedilmediğini bilmediğini, kendisinin böyle bir yetki ve görevinin olmadığını söyledi.

CAMİ, CEMEVİ VEYA OKUL YAPILACAĞINI DÜŞÜNMÜŞ



Şüpheli Vedat Ali Aydın ifadesinde yaklaşık 4-5 yıl önce Maltepe Belediyesi Eski Başkanı Ali Kılıç vasıtasıyla "Bir tuğla da sen koy kampanyası"ına bağış yaptığını, paranın bir cami, cemevi veya okul gibi hayır işinde kullanılacağını düşündüğünü söyledi. Vedat Ali Aydın vermiş olduğu yardım parasının CHP İstanbul il binasının alınması için toplandığını sonradan öğrendiğini belirtti. Ayrıca Vedat Ali Aydın elden teslim ettiği 50 bin liranın makbuzunu Ali Kılıç'ın daha sonra vereceğini söylemesine rağmen vermediğini ifade etti.

22 ŞÜPHELİYE HAPİS CEZASI İSTENDİ



İddianamede, şüphelilerden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Maltepe Belediyesi eski Başkanı Ali Kılıç, Şişli Belediyesi eski Başkanı Muammer Keskin'in de aralarında olduğu 22 şüpheli hakkında siyasi partiler kanuna muhalefet suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Ayrıca tüm şüpheliler hakkında siyasi yasak talep edilmişti. Şüpheliler 25 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.