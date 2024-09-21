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Genel merkeze İstanbul denetimi! CHP'deki kıyama İBB karar verecek

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), patinin genel merkezindeki personel kıyımına karar verecek. İBB'ye ait insan kaynakları firması CHP Genel Merkezi'ndeki performansını değerlendirmeye aldı. Özgür Özel, bu çalışma sonrasında bazı personel ile yolların ayrılabileceğini de personele duyurmuştu.

Akşam Gazetesi21 Eylül 2024 Cumartesi 09:55 - Güncelleme:
Genel merkeze İstanbul denetimi! CHP'deki kıyama İBB karar verecek
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CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu partinin genel merkezinde denetim yaptırıyor. CHP Genel Merkezi, çalışanlarını performansının değerlendirilmesi için İBB'ye ait insan kaynakları firması İPA Stratejik Danışmanlık Anonim Şirketi'ni seçti.

ÖZGÜR ÖZEL DUYURMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP Genel Merkezi çalışanları ile bir araya geldiği toplantılarda bir insan kaynakları firmasının personel ile görüşerek genel merkezde verimliliği artırmaya yönelik çalışma yürütüleceğini açıklamıştı. Özgür Özel bu çalışma sonrasında bazı personel ile yolların ayrılabileceğini de personele duyurmuştu.

İBB, CHP'NİN GENEL MERKEZİNDE

Genel Merkez çalışanlarını performansının değerlendirilmesi için ise İBB'nin sahibi olduğu İPA Stratejik Danışmanlık Anonim Şirketi seçildi. İBB şirketinin çalışması sonrasında genel merkezden hangi personelin gönderileceğine karar verilecek. İPA yöneticilerinden 3 kişilik bir ekip iki gündür CHP Genel Merkezi'ne gelerek çalışmalara başladığı öğrenildi. İPA yaptığı görüşmeler kapsamında bir rapor hazırlayarak parti yönetimine sunacak.


  • CHP yönetimi
  • İBB personel kıyımı
  • İnsan kaynakları firması

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