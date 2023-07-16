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CHP'deki kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu'nun ses kaydı yayımlandı: Atın gitsin bu adamı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu ileri sürdüğü bir ses kaydını yayımladı. 'Partiden atın gitsin bu adamı' ifadelerinin kullanıldığı ses kaydını paylaşan Özcan, kendi hakkındaki iddiaları ispatlayamazsa, Kılıçdaroğlu'nu dava edeceğini kaydetti.

16 Temmuz 2023 Pazar 19:10 - Güncelleme:
CHP'deki kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu'nun ses kaydı yayımlandı: Atın gitsin bu adamı
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Seçim mağlubiyetinin ardından Kılıçdaroğlu'na karşı sert eleştirilerde bulunan ve CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya kadar yürümesine rağmen sesini duyuramadı.

Özcan, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu ileri sürdüğü bir ses kaydını sosyal medyadan paylaştı.

"ARKAMDA HERHANGİ BİR 'GİZLİ GÜÇ' YOK"

Kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydını paylaşan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var." dedi.

"SİZİ DAVA EDECEĞİM"

Kimsenin maşası olmayacağını belirten Özcan, "Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması...' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" ifadelerini kullandı.

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