İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2024 Cuma / 11 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5908
  • EURO
    34,8569
  • ALTIN
    2508.19
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'deki para sayma görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme
Güncel

CHP'deki para sayma görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme

CHP'de para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada avukat Ergün Özer'in ifadesi alındı. Özer ifadesinde, 50 bin TL bağış yaptığını, karşılığında makbuz almadığını, hukuka aykırı şekilde bağışta bulunmadığını belirtti.

DHA19 Nisan 2024 Cuma 17:46 - Güncelleme:
CHP'deki para sayma görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kamera kayıtlarına yansıdığı öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında avukat Ergün Özer de ifade verdi. Özer ifadesinde, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in yakın arkadaşı olduğunu belirterek "2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığının başlatmış olduğu 'Bir Tuğla da Sen Koy' isimli bağı kampanyası kapsamında ben de gönüllü olarak bağışta bulunmak istedim. Bağış parası olarak 50 bin TL'yi il başkanlığına teslim etmek üzere elden Muammer Keskin'e teslim ettim. Parayı teslim ettiğim sırada herhangi bir belge veya makbuz almadım. Ancak yaptığım bağış karşılığında tarafıma makbuz verilmesini istedim. O da makbuzların İl başkanlığı tarafından daha sonra bize gönderileceğini söyledi. Hatta aradan birkaç ay geçtikten sonra ben bağış makbuzunun neden bize gönderilmediğini tekrar sordum. Ancak o da bana pandemi nedeniyle il binasının kapalı olduğunu ve bu nedenle makbuzların daha sonra verileceğini söyledi. Pandemi sürecinden sonra da araya zaman girdiği için yaptığım bağışın makbuzunu alma konusu unutuldu gitti. Hiçbir şekilde hukuka aykırı bir şekilde bağışta bulunmadım. Yapmış olduğum bağışın makbuzunu ilk günde de daha sonra da birkaç kez talep ettim. Ancak pandemi süreci nedeniyle makbuzu alamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

  • avukat Ergün Özer
  • para sayma görüntüleri
  • hukuka aykırı bağış

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.