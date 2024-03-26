CHP'deki para sayma skandalıyla ilgili yürütülen soruşturma her geçen gün derinleşirken, skandalla ilgili hem muhalif medya mensupları hem de eski CHP'liler, parti yönetimini topa tuttu.

CHP'ye yakın gazeteci İsmail Saymaz: Burada usule aykırı işlemler var tabi ki. Sen neden aldığın binanın gerçek değerini tapuya yazmıyorsun? Akıl alır gibi değil. Bir binayı bile almayı beceremeyen partiye iktidarı teslim ederler mi?

"BU PARALAR BELEDİYELERDEN TOPLANDI"

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek: Belediyenin maddi imkânları kullanılmasa Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye edemezlerdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na zoom toplantılarıyla ihanet ettiler. Bu paralar belediye imkânlarıyla toplandı. ⁠ Bu paralar belediyelerden toplandı. ⁠Bir belediye hariç hepsi verdi o da Bakırköy Belediyesi. ⁠Belediyeler bunu müteahhitlerden istemiş onlar da vermiştir. Belediye iş çözme karşılığı bu paraları iş insanlarından topladı.

"AMAÇLARI İSTANBULLUYU SOYMAK"

CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır: Para sayma görüntüleri için İmamoğlu talimat verdi, vekilin dokunulmazlığı var herkes gitsin vekilin üzerine konuşsun. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olan Fatih Keleş, İSKİ'deki işleri takip eden kişi. Keleş şunu yapıyor. Mesela bir müteahhitin 500 bin TL alacağı var. Ona 'Alacağının yüzde 10'unu ver. Biz sana tüm paranı ödeyelim' diyorlar. Ruhsat işlerini de Fatih Keleş takip ediyor. Doğrudan davetiye usulü ihale verip müteahhitlerden yüzde 10 alan Fatih Keleş. O saydığı paralar da bu paralar. Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket eder. 'Kreş açtım' diyor ya... Şöyle yapıyor. Müteahhitlere 'İçerdeki paranı istiyorsan git kreş yap, paranı vereyim' diyor. Kreşi bedavaya yaptırıyor. Peki, kreşi yapıp gösterdiği para nereye gidiyor? Bu paralar Fatih Keleş üzerinden dönüyor. İmamoğlu'nun amacı İstanbulluya hizmet değil, İstanbulluyu soymaktır.

ÇAPAN: BRAVO EKREM!

CHP ve DEM'in anlaşması sonucu aday gösterilmeyen CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan: 16 milyon için çalışıyorlar, bravo Ekrem!

"TUNCAY YILMAZ'IN İŞİ NE?"

Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan: İl Binası 39 milyona alınıp bunun 15 milyonu elden teslim edildiyse bu para Genel Merkez'de ve İl Başkanlığı kasasında yok ise ve bağışlardan bu rakamlar toplanmadıysa bu paranın kaynağı nedir? İl Başkanlığı binasının alışverişinde İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın işi ne? Bir binanın yapımında ince işçiliği kaba işçiliğinin yaklaşık iki mislidir. Bu bina karkas halinde alındı ve 2000 m² kapalı alanı var. O dönem 50 Milyon harcama yapıldığı söylenilen binanın asansörü, Büro mobilyaları, ısıtma soğutma sistemleri, ıslak ve kuru zeminleri, güvenlik sistemi, iç ve dış kapıları, dış doğramaları, teknik altyapısı, bilgisayarlar ve diğer elektronik eşyalar, yazıcılar ofis ve benzerleri bunlar ne kadar tutara hangi firmalara yaptırıldı? Hangi belediyelere salma saldınız (bağış para) sonra da salma saldığınız Belediye Başkanlarını aday yapmadınız?

KAFTANCIOĞLU: TUNCAY YILMAZ'IN ORADA OLMASI BANA DA GARİP GELMİŞTİR

"Şüpheli" sıfatıyla ifade veren İstanbul eski CHP İlçe Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ne amaçla para sayma görüntülerinde yer aldığına anlam veremediğini söylemişti.

Kaftancıoğlu, "Tuncay Yılmaz'ın neden ve hangi amaçla orada olduğuna da,r en ufak bir ilgin ve fikrim yoktur. O tarihte de şuanda da kendisini tanımam. Orada paranın teslim edildiğinde tutanak tutulmasını söylediğim kişi Özgür Nas'tır. Tuncay Yılmaz'ın orada olması bana da garip gelmiştir.

Özgür Nas ve Can Poyraz da muhtemelen Tuncay Yılmaz'ı tanımadıkları için bana orada böyle bir kişinin olduğunu söylemediler" ifadelerini kullanmıştı.