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  • CHP'deki trol kavgasında yeni perde! Eren Erdem WhatsApp yazışmalarını döktü
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CHP'deki trol kavgasında yeni perde! Eren Erdem WhatsApp yazışmalarını döktü

CHP'li eski Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, paylaştığı son video ile parti içerisinde yeni bir krizin fitilini ateşledi. Erdem, CHP'deki ‘trol' ekibi ve akademisyen grubunun WhatsApp grubundaki yazışmalarını ortaya dökerek belediye başkanlarının birbirine kırdırılmaya çalışıldığını açıkladı. Erdem konu hakkında, 'Bu yazışmalar arkadaşlar şimdi okuyacağım sizinle burada bir diğer trol ekibi. Özgür Özel'in sağ kolu olan Şöhret Can Kolsuz denen bir trol operasyonunun önemli bir elemanıyla bazı akademisyenlerin akademisyen diye geçinen bazılarının birlikte kurduğu bir WhatsApp grubu arkadaşlar.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ4 Haziran 2025 Çarşamba 15:01 - Güncelleme:
CHP'deki trol kavgasında yeni perde! Eren Erdem WhatsApp yazışmalarını döktü
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CHP'ye yakın akademisyen Nezih Onur Kuru'nun Şöhret Can Kolsuz'a talimatlar verdiğini ve tüm mesajları ifşa eden Eren Erdem, "Eren Erdem gitti ama ruhu yaşıyor. Altına da hepimizi katarak küfürler ediyor. Nezih Onur Kuru, Mansur Yavaş'a, bana, Kemal Kılıçdaroğlu'na hepimize "O... çocukları." diyor. Bu kişi akademisyen arkadaşlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in baş tacı akademisyenler bunlar. Anamıza mı göz diktiniz? Ahlaksız adamlar, anamıza mı göz diktiniz? Ahlaksız terbiyesizler. Akademisyenizsiniz öyle mi? Oturmuşlar anamızı konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

"AHLAKSIZ, TERBİYESİZ İNSANLAR"

Erdem, parti içindekilere sert sözlerle yüklenerek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şöhret Can Kolsuz, CHP'nin trol ağlarının bağlantılarının başı. Özgür Özel'in sağ kolu... Mesajlarda küfürler savurup, "CHP savaşın varlığını kabul edip Mansur'u 's...' etmezse; Mansur Yavaş CHP'yi böler. Özür diliyorum Mansur Bey. Özgür Özel'in sağ kolu siz kimi s.. ediyorsunuz? Siz ne biçim konuşuyorsunuz? Ahlaksız, terbiyesiz insanlar."

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