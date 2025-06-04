CHP'ye yakın akademisyen Nezih Onur Kuru'nun Şöhret Can Kolsuz'a talimatlar verdiğini ve tüm mesajları ifşa eden Eren Erdem, "Eren Erdem gitti ama ruhu yaşıyor. Altına da hepimizi katarak küfürler ediyor. Nezih Onur Kuru, Mansur Yavaş'a, bana, Kemal Kılıçdaroğlu'na hepimize "O... çocukları." diyor. Bu kişi akademisyen arkadaşlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in baş tacı akademisyenler bunlar. Anamıza mı göz diktiniz? Ahlaksız adamlar, anamıza mı göz diktiniz? Ahlaksız terbiyesizler. Akademisyenizsiniz öyle mi? Oturmuşlar anamızı konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Erdem, parti içindekilere sert sözlerle yüklenerek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şöhret Can Kolsuz, CHP'nin trol ağlarının bağlantılarının başı. Özgür Özel'in sağ kolu... Mesajlarda küfürler savurup, "CHP savaşın varlığını kabul edip Mansur'u 's...' etmezse; Mansur Yavaş CHP'yi böler. Özür diliyorum Mansur Bey. Özgür Özel'in sağ kolu siz kimi s.. ediyorsunuz? Siz ne biçim konuşuyorsunuz? Ahlaksız, terbiyesiz insanlar."

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