CHP'deki yolsuzluğun itirafı: Rüşvet yoksa iskan yok

CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2016-2024 yılları arasında Yapı Kontrol Müdürlüğü yapan tutuklu şüpheli Mustafa Y., etkin pişmanlık hükmünden faydalandı.

Göreve başladığı ilk günden itibaren rüşvet sistemine tanıklık ettiğini belirten şüpheli Mustafa Y., "Belediye Başkanı Şükrü Sözen bana, otellerin iş bitim belgesi düzenlenmeden önce imara aykırı olanların kendisine özellikle bildirilmesini istedi. Sözen ya kendisi ya da kardeşi Fatih Sözen aracılığıyla otelcilerle iletişime geçip menfaat temin ettikten sonra bana iş bitim belgesini düzenleme talimatı verirdi. İskân için başvuru yapan bütün otelcilerden istisnasız maddi menfaat temin edilmiştir. Maddi menfaat temin edilmeden, imara aykırı yapılaşması olan hiçbir otelciye iskan verilmezdi. Ben bunların bazılarına doğrudan tanık oldum. Bazılarında rüşvete aracılık ettim ve pay aldım" dedi.

Şükrü Sözen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı.

'BANA 150 BİN DOLAR VERDİ'

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Mustafa Y. ifadesinde Zafer S.'nin sahibi olduğu otelin imara aykırı yapılaşması olduğunu belirterek, "Rüşvet karşılığı verilmemesi gerektiği halde otele iskan belgesi düzenlendi. İskan düzenlendikten sonra Zafer S.'nin şantiye şefi olan Hakan A. bana her ay 50 bin dolar olmak üzere 3 parça halinde, elden toplam 150 bin dolar verdi. Başkan Şükrü Sözen'in iskan verilmesi karşılığında rüşvet aldıklarını biliyorum fakat ne kadar aldıklarını bilmiyorum. Otel sahibi bu iş için otelcilerin 500-600 bin dolar rüşvet verdiğini söyledi" dedi.

Yine Zafer S.'ye ait başka bir otelin rüşvet karşılığında iskânsız işletilmesine izin verildiğini belirten Mustafa Y., "İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş geldiğinde belediye oteli mühürledi. Zafer S., iskânsız şekilde oteli işletmesi karşılığında bana 2023'te Şahit Et Mangal isimli lokantada elden 100 bin dolar ödeme yaptı. Başka bir otelin sahibi Erhan B.'den de 100 bin euro aldım. Başkan da 300 bin euro aldı. Başka bir otel sahibi olan Muammer A.'dan 4 milyon TL aldım. Aynı otel sahibinin bana çeşitli iskanlar için 750 bin TL verdiğini ve dükkanının inşasını üstlendiğini anlattı" dedi.

Erdem Buzkan, rüşvet paralarını Şükrü Sözen ile bulşma noktasına motosiklet bagajında getirdi.

MOTOSİKLETLE TESLİM

Bir başka otel sahibi Ahmet Ö. G.'nin "emeğinizin karşılığı" diyerek kendisine 75 bin euro rüşvet verdiğini belirten Mustafa Y., İbrahim Ş. adlı otel sahibinden de iskan iş bitirme belgesi karşılığında 20 bin euro, yine Alkan E. adlı otel sahibinden ise 100 bin euro elden para aldığını itiraf etti. İfadesinde eski belediye başkanı Şükrü Sözen'in Konya'da silah fabrikası olduğunu belirten Mustafa Y., "Kağıt üzerinde fabrikanın sahibi Sözen'in gizli kasası Erdem Buzkan'dır. Buzkan belediye ihalelerinden alınan rüşvetleri Şükrü Sözen'e verirdi" dedi. Soruşturma dosyasında, Erdem Buzkan'ın motosiklet bagjında getirdiği rüşvet paralarını Şükrü Sözen'e teslim ettiği görüntüler de yer aldığı öğrenildi.

