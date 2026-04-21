CHP'deki yolsuzlukta skandal tape! Rüşvet için açık aradılar: Her şeyi 4 dörtlük şerefsizin!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda, soruşturma dosyasına yansıyan bir tape büyük tepki çekti.

Belediye başkan yardımcısı ile zabıta müdürü arasında geçen telefon görüşmesinde müdürün, "Yok başkanım şerefsiz böyle var ya dört dörtlük... Yani ayakkabısı fazla olsa boğazına bineceğim..." ifadeleri dikkat çekti.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, işte o diyalog:

◗ ZABITA MÜDÜRÜ: Buyurun başkanım.

◗ BAŞKAN YARDIMCISI: İçerenköy'de merkezi olan bir iş yeri var.

◗ ZABITA MÜDÜRÜ: Neydi ismi efendim?

◗ BAŞKAN YARDIMCISI: ...

◗ ZABITA MÜDÜRÜ: Biliyorum orayı başkanım.

◗ BAŞKAN YARDIMCISI: Ya o arkadaşlarla bir ilgilensene, bunların hiç şeyi yok mu?

◗ ZABITA MÜDÜRÜ: Başkanım onları aradım, şerefsizim bir gram kaçağı yok, ruhsatı da depoyu mepoyu hep almışlar.

◗ BAŞKAN YARDIMCISI: Ne diyorsun, hiç mi yok... Nasıl bir adammış ya o?

◗ ZABITA MÜDÜRÜ: Yok başkanım, şerefsiz böyle var ya dört dörtlük... Yani ayakkabısı fazla olsa boğazına bineceğim...

◗ BAŞKAN YARDIMCISI: O kadar diyorsun ha, hiç bir açığı yok.

◗ ZABITA MÜDÜRÜ: Evet efendim, hiçbir açığı yok.

◗ BAŞKAN YARDIMCISI: La nasıl bir firmaymış bu ya?

◗ ZABITA MÜDÜRÜ: Böyle bir firma başkanım, çok muazzam bir yer bulmuş... Yani deposunun ruhsatı falan her şeyi, bina milim milim, gram gram doğru... Ruhsatını aldım, ölçtürdüm başkanım, böyle milim milim hepsi...

◗ BAŞKAN YARDIMCISI: Enteresan bir adam demek ki.

◗ ZABITA MÜDÜRÜ: Bir konusu daha var, onu bulabilirsem.

◗ BAŞKAN YARDIMCISI: Nereli bu ya?

◗ ZABITA MÜDÜRÜ: Memleketini bilmiyorum, telefonunu ruhsattan bulduk.

◗ BAŞKAN YARDIMCISI: Kaç yılında almış ruhsatı?

◗ ZABITA MÜDÜRÜ: Bilmiyorum ama bayağı olmuş, yarın ben sizin yanınıza geleyim...

