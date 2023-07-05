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  • CHP'den 15 milletvekili koparan küçük ortak itiraf etti: Biz kimseye gitmedik, onlar bize geldi
Güncel

CHP'den 15 milletvekili koparan küçük ortak itiraf etti: Biz kimseye gitmedik, onlar bize geldi

28 Mayıs seçimlerinde yüzde 1 bile katkı sağlamadan CHP'den 15 milletvekili koparan eski ortak Deva Partisi'nden CHP sıralarını kızdıracak bir açıklama daha geldi. Kendilerinin kimseye gitmediğini söyleyen parti sözcüsü İdris Şahin, 'DEVA olarak biz kendi özgür kimliğimiz, kendi amblemimizle seçimlere girmek istiyorduk. Bu teklif CHP'den geldi.' dedi.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
CHP'den 15 milletvekili koparan küçük ortak itiraf etti: Biz kimseye gitmedik, onlar bize geldi
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Muhalefette ortak liste tartışmaları son bulmuyor. Ana muhalefet partisi CHP'nin 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde DEVA, Saadet, Demokrat ve Gelecek Partisi'ni kendi listelerinden aday göstermesi sonucu 39 milletvekili Meclis'e girdi.

BABACAN: BİZİM KİMSEYE BORCUMUZ YOK

Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılanırken, günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok" çıkışı gündem oldu.

Babacan'ın bu çıkışının ardından parti sözcüsü İdris Şahin de peş peşe açıklamalar yaparak CHP ile iş birliğinin karşılığını alamadıklarını söyledi. DEVA Partisi'nden gelen bu açıklamalar, ortak liste tartışmalarını büyütürken İdris Şahin yeni bir açıklama yaptı.

DEVA SÖZCÜSÜ ŞAHİN: TEKLİF CHP'DEN GELDİ

Şahin, şöyle konuştu:

"Biz bir iş birliği yaptık ve bize talep CHP'den geldi. Biz kimseye gitmedik. DEVA olarak biz kendi özgür kimliğimiz, kendi amblemimizle seçimlere girmek istiyorduk. Bu teklif CHP'den geldi."

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