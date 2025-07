Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve 60 yılı aşkın geçmişe sahip Eser Parkı, Çankaya Belediyesi tarafından "Emekli Lokali" yapılacağı gerekçesiyle inşaat alanına çevrildi. Mahalle sakinleri, projeye karşı çıkarak parkın ve ağaçların korunması için mücadele ederken, iddiaya göre bir kadın darp edildi, park gece karanlığa gömüldü, çevrede yaşayanlara mobbing uygulanmaya başlandı.

Site sakini Şermin Başak'ın anlattığına göre, 12 Haziran günü sabah saatlerinde belediyeye ait iş makineleri park alanına girerek ağaçları kesmeye başladı.

Başak, "Bize ağaçların kuru olduğunu söylediler, ama ağaçlar capcanlıydı. 63 yıllık Eser Sitesi'nin ortasındaki bu park, imar planlarında yeşil alan olarak geçiyor. Burası ne belediyenin ne de bizim, kamuya ait bir DOP alanı. Yeşil alan olarak kalması şartıyla şerhli devredilmiş bir alan ama parktaki ağaçlar kurutuluyor. Çamlar, çınarlar, söğütler... Belediye çiçek dikip üzerini örtüyor. Önce kurutuyor, sonra kesiyor. 60 yıllık ağaçlar bunlar. Babalarımız dikti. Her biri bir oksijen kaynağı. Söğüt ağacımızı kestiler, üstünü topraklayıp gizlediler. Sonra Çankaya Belediyesi'nden Emre Cemal adında biri geldi. Yanında avukat Mesut Akıncı vardı. Hüseyin Can Güner'in arkadaşıymış. Başkan yardımcısı yapmışlar. 'Bu park sizin değil, bizim. Ne istersek yaparız.' dediler. Bir de anket yaptıklarını söylediler. Muhtarın da onlarla olduğunu söylediler. Hemen muhtarı aradım, mikrofonu açtım. 'Ben böyle bir onay vermedim, istemediğimi de söyledim.' dedi. O an hepsi sustu." diyerek duruma tepki gösterdi.

"GECE BETON DÖKÜLDÜ, AĞAÇ KÖKLERİ GİZLENDİ"

Mahalle sakinlerinin şikâyetiyle çalışmalar durma noktasına gelse de, gece saatlerinde beton dökme işlemleri yapıldığı belirtildi. "Ağaç köklerini gizlemek için molozları kaldırıp alelacele beton döktüler. O sırada 20-30 zabıta parkı çeviriyordu. Parkta karanlık bir ortam yaratıldı, ışıklar kesildi" diyen Başak, geceleri parkta dolaşan sakallı, yapılı kişilerin halkı korkutmak için gönderildiğini savundu.

"ZABITA MÜDÜRÜ VATANDAŞA YUMRUK ATTI"

Sabah'ın haberine göre, İnşaata karşı çıkan site sakinleri protesto ederken, Şermin Başak darp edildiğini anlattı: Zabıta müdürü olduğunu söyleyen kişi önümde eğilen komşuma yumruk atarken bana da vurdu. Polis çağırdık, ama zabıta müdürü ortadan kayboldu. Darp raporumu aldım, şikâyette bulundum. Dosya şu an savcılıkta. Ben burada doğdum büyüdüm, oy verdiğim belediye bana bunu yaptı.

BELEDİYE BAŞKANI MUHTARI ARAYIP "ONLARI İKNA ET" DEDİ

"Darba uğradığım akşam, Hüseyin Can Güner muhtarımızı arayarak Bahçeli Evler muhtarı Süleyman Bey'i ikna etmesini istedi. Bizzat muhtar beni arayarak, 'Şermin Hanım, onları ikna et' dedi ve ekledi: 'Belediyeye nereye giderseniz gidin, ben onlara söz vermedim, hiçbir şey demedim, aklınızda olsun.' Ayrıca, 'Her zaman yanınızdayım, her şeyi söylerim' diye de belirtti. Çünkü onlar, 'Muhtar da bizim yanımızda, hatta bir yazı yayınladı' iddiasında bulunmuşlardı. Ancak muhtar, 'Ben böyle bir söz vermedim, yalan söylüyorlar' diyerek bu iddiaları yalanladı."

"İMAR PLANI YOK AMA İNŞAAT SÜRÜYOR."

"Burası için imar planı olmadığını Büyükşehir Belediyesi'nden ıslak imzalı olarak aldık. Çankaya Belediyesi burada inşaata başlayamaz. Ama biz dilekçe veriyoruz, cevap alamıyoruz. İçişleri Bakanlığı'na ve Valiliğe başvurduk. AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan konuyla ilgilendi. Vali, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Oradan gelecek resmi yanıtı bekliyoruz. Ama belediye cevabı beklemeden inşaatı bitirmek istiyor."

"BİZE BEDAVA ÇAY LAZIM DEĞİL, YEŞİL ALAN LAZIM"

Başak sözlerine şöyle devam etti: "Burada 60 yıllık çamlar, çınarlar kesiliyor. Belediye 'emekli lokali yapacağız, bedava çay vereceğiz' diyor. Bizim bedava çaya değil, yeşil alana ihtiyacımız var. Bu parkı babalarımız ağaç dikip yarattı. Şimdi sistematik olarak ağaçlar kurutuluyor. Bu bir talandır. Sosyal demokrat olduğunu söyleyen belediye bizi darp ediyor."

"BENİM HIRSIZIM İYİDİR" DİYE BİR ŞEY YOK'

Şermin Başak, CHP seçmeni olduğunu vurgulayarak büyük bir pişmanlık yaşadığını ifade etti: 'İşte artık kime giderseniz gidin, Çankaya Belediyesi bitmiş durumda. Yemin ederim, tamamen tükenmiş bir belediye bu. Biz bu mahallede doğup büyüdük, ama şimdi seçmenlerde büyük bir pişmanlık var. Çünkü burada eşek koysan seçiliyor! Kimse sorgulamıyor, kimse hesap sormuyor.

Ne demek istiyorum? Özgür Özel ceketini koysa seçilir, çünkü artık parti fanatikliği o kadar körleştirmiş ki insanları, "Benim hırsızım iyidir" mantığıyla hareket ediyorlar. Yok böyle bir şey! Hırsız, CHP'li de olsa hırsızdır, AK Partili de olsa hırsızdır, HDP'li de olsa hırsızdır. Ben CHP'ye oy veriyorum diye yıllarca savundum, ama artık bu mefhum yıkıldı.

"ÇANKAYA BELEDİYESİ İFLAS ETMİŞ, ÇÖKMÜŞ DURUMDA"

Çankaya Belediyesi iflas etmiş, çökmüş durumda. İnsanlar diyor ki: "Bahçeli Evler'deki inşaatlarda mühendisler bile 'Buraya imar izni çıkmıyor' diyor." Hatta iskan izni bile verilmiyor. Ama bir grup, belediye başkanının yakın çevresi, parayı bastırınca istemese de iskan veriyorlar. Rant düzeni böyle işliyor!

Hüseyin Can Güner daha dün belediye başkanı oldu, bugün Angora Evleri'nde oturuyor. Ben 63 yaşındayım, hayatım boyunca çalıştım, karım çalıştı, ama biz o evleri alamadık. Anamızdan babamızdan kalan evde oturuyoruz. Peki bu adam bir senede nasıl Angora Evleri'nde villa alabiliyor? Cezaevinden çıkmış, geçmişi sorgulanan biri... Ama her akşam tiyatroda, ziyafette, partide!

"BİR CHP SEÇMENİ OLARAK AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NİN ÖNÜNDE GİDİP HAYKIRACAĞIM"

Artık dayanacak gücüm kalmadı. Cumhurbaşkanına bile sesleniyorum: AK Parti Genel Merkezi'nin önüne gidip, 'Başkanım, biriniz beni dinleyin!' diye haykıracağım." Kendimi yakacağım artık! Bu adam gitmeli. Bir CHP seçmeni olarak, AK Parti'nin kapısında "Hüseyin Can Güner gitsin!" diye bağıracağım. Bu kadar! Ben istemiyorum, mahallem istemiyor, hiç kimse istemiyor!