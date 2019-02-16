CHP'den AK Parti'ye geçen Saylak: Baş tacısınız Reis'im

Muğla'nın Milas ilçesinde CHP'den belediye başkan adayı iken partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen ve AK Parti'nin adayı olan Barış Saylak’ın, Başkan Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin videosu ortaya çıktı.

"ALLAH'TAN BAŞKA BÜYÜK YOK"

Başkan Erdoğan ile görüşmede heyecanı dikkat çeken Milas'ın doğal gaz sorununu gündeme getiren Saylak'ın 'Reisim' diye hitap etmesi dikkat çekti.

Saylan'ın "Baş tacısınız, Reis'im elinizi öpmeye gelmek istiyorum" sözüne, Erdoğan, 'annenin babanın elini öp' cevabını verdi. Saylak, anne babasının vefat ettiklerini belirterek AK Parti grup toplantısına katılmak istediğini söyledi. Telefonu kapatırken Saylak'ın 'Büyüksün Reis'im, büyük" seslenişine Başkan Erdoğan, 'Allah'tan başka büyük yok' şeklinde cevap verdi.