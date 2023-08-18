CHP'den art arda ziyaretler: Cezaevindeki devlet düşmanlarını yalnız bırakmıyorlar

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Başkan Yardımcısı Erdem, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kendisinin de 2 yıl Silivri Cezaevi'nde yattığını hatırlattı.

Tutuklu gazeteciler Pehlivan ve Yanardağ'ı ziyaret ettiğini belirten Erdem, "Sizlere çok selamları var, çok güçlüler, çok kararlılar ancak haksız ve hukuksuz yere içeride tutuluyorlar." görüşünü paylaştı.

Yanardağ'ın, kendisinin de daha önce tutulduğu bölümde kaldığını kaydeden Erdem, haksız ve adaletsiz olduğunu iddia ettiği bu tutuklamalara karşı davaların takipçisi olduklarını ve onlar dışarı çıkana kadar mücadelenin süreceğini bildirdi.

Erdem, "Türkiye'de gazetecilik yaptığı için tutuklanan herkesin mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

CHP'Lİ SOYER DE ZİYARET ETMİŞTİ



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan ve Can Atalay'ı Silivri'de ziyaret ettim. Dilerim, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kazanacak, adalet gecikmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

