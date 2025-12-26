Deprem bölgesinde yaralar sarıldı. Yıkılan kentler ayağa kaldırıldı. Tarihi ihya seferberliğine gölge düşürense yine CHP oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi üstlendiği cami restorasyonu projesini yarım bıraktı.

CHP'NİN DEPREM FİYASKOSU

Asrın inşasında artık sona gelindi. Ancak ne yazık ki tarihi Antakya Ulu Cami'nin minaresinden henüz ezan sesleri yükselmiyor. Bunun nedeni CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesinin, üstlendiği ihya çalışmalarını tamamlayamaması. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu durumu masaya yatırdı, CHP'li belediye ile yapılan protokolü feshetti. Ulu Cami'nin yeniden ayağa kalması için ihya çalışmasını başlatan eski belediye başkanı Alinur Aktaş ise halefi CHP yönetimine 24 TV ekranlarında tepki gösterdi.

ULU CAMİ'Yİ RESTORE EDEMEDİLER

Deprem bölgesinde, 11 ilde 350 bin 178 konut hak sahiplerine teslim edildi. Son anahtar teslim töreni 27 Aralık'ta Hatay'da yapılacak.

Böylece depremzedeler toplam 455 bin ev ve iş yerine kavuşmuş olacak. Ancak CHP'li Bursa Belediyesi Hatay'da üstlendiği cami projesini tamamlayamadı. Kentte kadim tarihi yapılar bir bir ayağa kalkarken, Ulu Cami'nin minaresi ezan sesine hasret kaldı.

Yıkılan Ulu Cami'nin ihyası için süreç 4 Eylül 2023 tarihinde başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. O dönemde belediye Ak Parti yönetimindeydi. 15 Eylül 2023 tarihinde restorasyon çalışmalarına başlandı. Ancak yerel seçimlerin arından CHP'li yönetim göreve gelince çalışmalar bir anda yavaşladı.

PROTOKOL FESHEDİLDİ

Beklenen ilerleme sağlanamadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü caminin ihyasında ilerleme yetersizliği nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ile protokolü feshetti.

ESKİ BAŞKAN AKTAŞ 24'E KONUŞTU

Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaşananlara 24 ekranlarından tepki gösterdi.

Belediyenin CHP'ye geçtikten sonra Hatay'daki caminin restorasyonunda da yavaşlama olduğunu söyleyen Aktaş, "Meclis binası hepsi ayağa kalktı. Sayın Cumhurbaşkanımıza Murat Kurum Bakanımıza yürekten teşekkür ederim. Hemen yakınında Habibi Neccar Cami var aynı enkazda ve yine o da ayağa kalktı. Bir sürü yapı ayağa kalktı ama Hatay Ulu Cami ile alakalı ben sizlere 2024 Şubat ayındaki yani dönemimiz bitmeden önceki fotoğrafları da gönderebilirim. Ekim 2024'teki fotoğrafları da görüp kendi sitesinden yayınlanmış fotoğraflarından azından şu anki fotoğraflarını gönderebilirim maalesef çok fazla yol alınamadı." dedi.

Alinur Aktaş CHP'li yönetimin mazeretlerine de sert çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesine merkezi yönetim tarafından gerekli maddi desteğin sağlandığının altını çizdi. Aktaş, "Reklam, festival, sokak eğlenceleri yerine bu işlere motive olursanız neler yaparsınız neler. " diye konuştu.