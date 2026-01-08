İSTANBUL 17°C / 3°C
Güncel

CHP'den Atatürk anıtı propagandası! Belediye yalanları tek tek çürüttü

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, metro inşaatı ve yer altı çarşısı projesi sebebiyle Atatürk anıtının teknik zorunluluklardan dolayı geçici olarak taşındığını belirterek, 'Atatürk anıtına yönelik alınan tüm kararlar; saygı, hassasiyet ve hukuki sorumluluk bilinciyle şekillenmektedir. Söz konusu anıt, projenin tamamlanmasıyla mevcut yerine yeniden taşınacaktır' dedi.

8 Ocak 2026 Perşembe 17:08
CHP'den Atatürk anıtı propagandası! Belediye yalanları tek tek çürüttü
Başkan Zinnur Büyükgöz, kamuoyunda anıtın taşınmasına ilişkin yer alan iddialar üzerine yaptığı açıklamada, anıtın bulunduğu alanın, metro çalışmasından önce Anıtlar Kurulu onaylı yer altı çarşısı projesi sahasında kaldığını hatırlattı.

"METRO İNŞAATINDAN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK TAŞINDI"

İnşaat sürecinin ilerlemesiyle birlikte anıtın taşınmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirten Büyükgöz, "Metro inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte anıt, teknik olarak proje alanı içinde kalmıştır. Gelinen noktada tamamen teknik zorunluluklar nedeniyle Atatürk anıtının geçici olarak taşınması kaçınılmaz hale gelmiştir" diye konuştu.

"ATATÜRK, MİLLETİMİZİN ORTAK DEĞERİDİR"

Taşıma işleminin geçici nitelikte olduğunu vurgulayan Başkan Büyükgöz, "Bu taşıma işlemi geçici nitelikte olup Atatürk anıtı herhangi bir yere değil, geçici süreyle yeni kaymakamlık binasının tören alanına nakledilecektir. Bunun temel sebebi, bu alanın resmi törenlerin icrasına uygun olmasıdır. Bu tercih, tamamen kamusal düzen ve devlet geleneğine uygunluk çerçevesinde yapılmıştır. Atatürk, milletimizin ortak değeridir. Atatürk anıtına yönelik alınan tüm kararlar; saygı, hassasiyet ve hukuki sorumluluk bilinciyle şekillenmektedir. Söz konusu anıt, projenin tamamlanmasıyla mevcut yerine yeniden taşınacaktır" şeklinde konuştu.

