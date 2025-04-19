CHP'den Atatürk üzerinden TSK'ya organize fitne girişimi

CHP'ye yakın isimler, partinin gelenekselleştirdiği 'Atatürk üzerinden siyaset üretme' polemiğine bir yenisini ekledi.

Bazı basın yayın organlarında Konya'daki 132. Filo'da Hava Kuvvetlerinin bir çekimi için bazı pilotların kollarına Mustafa Kemal Atatürk imzalı bir yama takmak istedikleri ama mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle taktırmak istenmediğine yönelik iddialar ortaya atıldı.

CHP ORGANİZASYONUYLA TSK'YA YÖNELİK FİTNE GİRİŞİMİ

Katıldığı bir programda söz konusu iddiaya ilişkin konuşan CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Terkoğlu, bir Astsubay Başçavuşun, Atatürk imzası olduğu için pilotların kolundaki peçleri çıkarmak istediği yönünde kamuoyunu yanıltmaya yönelik ifadeler kullandı.

Terkoğlu'nun bu hezeyanlarına daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu destek çıktı.

X hesabından paylaşımda bulunan Bağcıoğlu, 'korsan yemin' olayına atıfta bulunarak bu iklimi oluşturduğunu ileri sürdü.

ÖZEL YİNE TEHDİT ETTİ

Organize fitne operasyonuna CHP Genel Başkanı Özgür Özel sahip çıktı.

"O resmi koydurtmayanların da günü gelince alnını karışlayacağız." ifadeleriyle tehditler savuran Özel, "Nasıl demiştim ki teğmenleri ordudan atanlar için, 'Bir gün teğmenler gelecek, onları atanlar gidecek. Teğmenleri alnından öpüyoruz. Bu kararı alanların alnını karışlayacağız.' diye, aynı noktadayız. Bu konuda bir santim geri gitmeyiz." ifadelerini kullandı.

KİRLİ TEZGAHI DMM BOZDU

Orduyu siyaset içerisine çekme amacı taşıyan algı operasyonuna ilişkin İletişim Başkanlığı açıklamada bulunarak son noktayı koydu ve kirli tezgahı bozdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) X hesabından yapılan paylaşımda "Bir Astsubay Başçavuş, Atatürk imzası olduğu için pilotların kolundaki peçleri çıkarmak istedi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

"PEÇLER FARKLI KOLLARA TAKILARAK YÖNERGE DIŞI HAREKET EDİLDİ"

Açıklamada görevli astsubay başçavuşun videoda yer alacak pilotların kollarında birbirinden farklı peçlerin yer aldığını ve bu peçlerin bazı askerlerde sağ kolda, bazı askerlerde de sol kolda olacak şekilde yönerge dışı kullanıldığını fark ettiği belirtildi.

Peçlerin yönergeye uygun takılmadığı ve başçavuşun da pilotlara yönergeye uygun olarak hareket etmeleri yönünde bilgilendirme yaptığı vurgulanan açıklamada, "Bu bilgilendirmenin, 'Atatürk imzasının kaldırılmak istendiği' şeklinde manipüle edildiği tespit edilmiştir." denilerek kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.