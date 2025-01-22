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  • CHP'den belediye personeline baskı! İşçi kıyımına tepki yağıyor
Güncel

CHP'den belediye personeline baskı! İşçi kıyımına tepki yağıyor

Nevşehir'de CHP yöntemindeki Ürgüp Belediyesi'nin bazı Hizmet-İş Sendikası üyelerini işten çıkardığı ve sendikadan istifa etmeye zorladığı iddia edildi. Hizmet-İş Sendikası üyeleri ise CHP'li Ürgüp Belediyesi'ni protesto etti.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 15:03 - Güncelleme:
CHP'den belediye personeline baskı! İşçi kıyımına tepki yağıyor
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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Nevşehir'in Ürgüp Belediyesinde bazı üyelerinin işten çıkarıldığı ve sendikadan istifaya zorlandıkları iddiasıyla protesto düzenledi.

Belediye önünde bir araya gelen sendika üyeleri, ellerinde Türkçe ve İngilizce "Direne direne kazanacağız" ve "Alın teri dökene zulmetmeyin" afişlerini taşıdı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, burada yaptığı açıklamada, emek ve alın teri döken emekçilerin yanında olduklarını söyledi.

Bazı belediye meclis üyelerinin işçilere sendikalarından istifa etmeleri yönünde baskı yaptığını iddia eden Çelik, sözleşmeleri feshedilerek işten çıkarılan emekçilerin de haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.

İşten çıkarılan personelin isimlerini tek tek okuyan Çelik, işçilerin emeğiyle oynanması ve sendikal baskı yapılmasını asla kabul etmeyeceklerini dile getirerek "İşçilerin alın terine yapılan saygısızlığa sessiz kalmayacağız. Songül Gazel adlı üyemiz kanser tedavisi görmesine ve işini aksatmamasına rağmen iş akdini feshettiniz. Tüm Ürgüp halkına, annelere ve kadınlara sesleniyorum. Kanser tedavisi görürken işten çıkarılan Songül Gazel'e ve emekçilere sahip çıkın." dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul'a talep ve önerileri Türkçe ifade etmelerine rağmen anlaşamadıklarını belirten Çelik'in açıklamasının ardından basın açıklaması İngilizce, Almanca ve Arapça olarak da okutuldu.

  • Nevşehir CHP
  • Ürgüp Belediyesi
  • Hizmet-İş Sendikası

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