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CHP'den bir konser skandalı daha: Bu belediye de 62 milyon lira harcamış

CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin ardından şimdi de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde konser skandalı patlak verdi. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 5 konser programına 62 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.

AA22 Kasım 2024 Cuma 12:27 - Güncelleme:
CHP'den bir konser skandalı daha: Bu belediye de 62 milyon lira harcamış
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AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında 5 konser programına 62 milyon lira harcadığını söyledi.

Tuncer, Atatürk Kent Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin konser harcamalarıyla gündeme geldiğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesinde de benzer durumların yaşandığını savunan Tuncer, şöyle konuştu:

"Maalesef bu astronomik harcamalar, konser harcamaları Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki belediyelerin birçoğunda var. Burası Aydın, arkamızda Aydın Büyükşehir Belediyesi... Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında 5 konser programına 62 milyon lira harcamış. Sadece geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 'Aydınfest' için harcanan rakam ise 36 milyon lira. Bunlar çok büyük, çok ciddi rakamlar. Toplumun konsere, sanata, sanatçıya, eğlenceye mutlaka ihtiyacı var ancak maliyetinin 20 katına çıkarılmış, şişirilmiş faturalarla memlekete hizmet olması gerekirken, birilerinin cebine aktarılan kaynaklara, havada uçan milyonlara kuvvetli itirazımız var. Biz teşkilatımızla birlikte Aydın'da da yürütülen sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Aydın'ın yaklaşık 15 yıldır aynı siyasi iradeyle yönetildiğini vurgulayan Tuncer, şehrin kronikleşmiş sorunlarının hala devam ettiğini öne sürdü.

Ciddi altyapı sorunlarının çözüm beklediğini kaydeden Tuncer, "Kanalizasyon sisteminden su sistemine, yolların performansından sosyal donatı alanlarının eksikliğine derin problemlerimiz var. Durum böyleyken kaynak yönetiminde konser siyaseti üzerinden maliyetinin 20 katına ulaşmış faturalarla birilerinin cebine aktarılan kaynaklara bizim itirazımız var." ifadelerini kullandı.

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