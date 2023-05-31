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CHP'den bölücü çıkış: Bay bay Türkiye Cumhuriyeti

Terör örgütlerinin açıktan destek vermeye devam ettiği CHP'den skandal bir açıklama daha geldi. Büyükçekmece Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Eren Savaş, 'daha doğru olacağını' iddia ederek Trakya'nın Türkiye'den ayrılması gerektiğini savundu. Bölücü açıklamasına sosyal medyadan tepkiler yağan Savaş, başka bir paylaşımında, 'Bay bay Türkiye Cumhuriyeti' ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak31 Mayıs 2023 Çarşamba 22:50 - Güncelleme:
CHP'den bölücü çıkış: Bay bay Türkiye Cumhuriyeti
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Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşları ile siyasi uzantısı HDP'nin tam desteğini alan CHP'den skandal bir bölücü açıklama geldi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Büyükçekmece Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Eren Savaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trakya'nın Türkiye'den ayrılması gerektiğini söyledi.

Paylaşımında, "Trakya'nın ayrılması daha doğru olacak. Her koyun kendi bacağından asılsın. Kimse kimsenin kaderi ile oynamasın." ifadelerini kullanan CHP'li Savaş, başka bir paylaşımında ise "Bay bay Türkiye Cumhuriyeti" diye yazdı.

ERDOĞAN VE SEÇMENLERİNE HAKARET ETTİ

Öte yandan Eren Savaş başka bir paylaşımında da Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçmenleri ile göçmenlere de açık açık hakaret etti.

"Benim yaşam standartlarımı Suriyeli belirleyemez, geri zekalılar belirleyemez." ifadelerini kullanan Savaş, skandal sözlerle hakaret savurdu.

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